Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!'

Kar, İstanbul'a geri döndü. Bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşama doğru etkisini arttırmaya devam edecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında:

"18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim."

"Beklenen kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar, Bugün 17.30’dan itibaren motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.