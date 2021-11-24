Ünlülerin sosyal medyada gösteriş yapması yasaklandı

Çin Siber Dünya İdaresi'nden yapılan açıklamada ünlülere ve hayran kulüplerine ait hesapların kamu düzeni ve edep kurallarına uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada bu hesapların temel sosyalist değerlere bağlı, sağlıklı bir yaşama özendiren paylaşımlar yapması istendi.

Bu karar Çin Komünist Partisi'nin ülkedeki eğlence sektörüne yaptığı baskınların yanı sıra yetkililerin ünlülerin karıştığı skandalları ve hayran gruplarının sosyal düzeni bozmasını eleştirmesinin ardından geldi.

Ayrıca ünlülerin dedikodu, yanlış ya da özel bilgileri yayması, hayran gruplarının birbirlerine saldırmasını teşvik etmesi de yasaklandı. Yine ünlülerin hayranları yasa dışı bağışlara ve rasyonel olmayan yatırımlara yönledirmeleri de engellendi.

Kararla aynı gün Çin Performans Sanatçıları Birliği 88 sanatçının internet üzerinden canlı yayın yapmasını yasakladı. Yasaklananlar arasında hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan Çin asıllı Kanadalı popstar Kris Wu da yer alıyor.

Birlikten yapılan açıklamada kara listenin sektördeki öz disiplini artırmak, yasa dışı ve ahlaki olmayan sanatçıları engellemek için hazırlandığı vurgulandı.

Yeni kuralların uygulanması için Çinli sosyal medya platformları "ünlülerin ve hayran gruplarının şüpheli yasa dışı aktivitelerini" izlemek ve rapor etmek zorunda olacak.

Çin'de Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına erişim yasaklı durumda. Çinli kullanıcılar bunun yerine Weibo, Renren ve Youku gibi yerel platformları kullanıyor.