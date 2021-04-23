Ünlülerin 23 Nisan mesajları!

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yaşında. Koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu anlamlı gün, sosyal medyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor.(haberler.com/Ecem Altan)

Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...

NİLÜFER

CÜNEYT ARKIN

ACUN ILICALI

PINAR ALTUĞ ATACAN

EBRU ŞALLI

ESRA EROL

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

TÜRKAN ŞORAY

EROL KÖSE

GUPSE ÖZAY

MİNE TUGAY

NİHAT ODABAŞI

CANSU TOSUN