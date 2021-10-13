Ünlü zincir markette skandal: Sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen zincir market skandallarına bir yenisi daha eklendi. Soğutucusu olmayan arabada tavuk nakliyatı yaptığı fotoğrafları ortaya çıkan ünlü zincir markette, şimdi de tavuktan yapılan Nuggetların küflü fotoğrafı ortalığı karıştıracağa benziyor.

Marketin Ankara Çankaya ilçesindeki şubesinde soğutucu olmayan bir minibüsün ön koltuğunda tavuk paketlerinin yer alması tepki çekmişti. Yaşanan bu olaya çok sayıda eleştiri gelirken yeni bir skandal daha ortaya atıldı.

BİM’DEN BİR TAVUK ETİ SKANDALI DAHA

Ünlü zincir markete gidip alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş gördüklerini inanamayarak durumu sosyal medyada paylaştı. Söz konusu fotoğrafta kasa bölümünde açılan bir tavuk Nugget paketinin bozulduğu ve tavuk etlerinin küflenerek yeşillendiği görülüyor. Tüketici gördüklerini sosyal medyada, “Canlar üzülüyorum ama bu bir gerçek." cümlesiyle paylaştı.

Tavuk etlerinin çok çabuk bozulduğu ve zehirlenmelerinin ölümcül sonuçlara neden olduğu bilinmesine rağmen ünlü zincir marketin bu ürünlere dikkat etmemesine vatandaş oldukça öfkeli.

Yaşanan bu hadisenin ünlü zincir marketin hangi şubesi olduğu bilinmezken konuyla ilgili market yöneticileri henüz bir açıklama yapmadı.

(Kaynak: Milli Gazete)