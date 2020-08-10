Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen h Emre Gönlüşen neden öldü, kimdir?

Dün akşam gelen son dakika bilgisine göre, ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiği belirtildi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yaklaşık 3 aydır kanser olduğunu açıklayan ünlü spikerin ölümü sevenlerini şoke etti. Peki, Emre Gönlüşen neden öldü? Emre Gönlüşen kimdir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan, ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna soyunan Emre Gönlüşen, 4 Nisan 2019'da sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğunu öğrenen Gönlüşen, tedavi süreci hakkında sevenlerine Twitter üzerinden bilgi vermişti. Ünlü spor spikerinin hayatını kaybetti öğrenildi. Peki, Emre Gönlüşen kimdir?

Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen nereli, neden öldü?

Spor spikeri Emre Gönlüşen, Adana'da doğdu ve Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvar'ında diksiyona dair eğitimler aldı. BÖlgesel kanalın ardından TV 8 ile yükselmeye başlayan Gönlüşen, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Emre Gönlüşen neden öldü?

Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki seneye yakın diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, sıkı takipçisi olduğu Adanaspor maçlarını seslendirmek için bölgesel yayıncı kuruluşa başvurdu ve olumlu sonuçlandı. Böylelikle TV'de ilk profesyonel işine başlamış oldu. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yaptı.

Başarılı spiker, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e başvuruda bulanarak İnter Milan maçını anlatma fırsatı yakalmış ve sonrasında işe kabul edilmiştir.

Emre Gönlüşen sonrasında D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile kariyer hayatına devam ett. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybetti.