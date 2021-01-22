Uluslararası Ceza Mahkemesi Türk Taşı Kullandı Türk Yargıtayı Yabancı Taş İstedi

Ankara’da inşaatı devam eden Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası’nda Türk doğal taşı yerine ithal (yabancı) doğal taşın tercih edileceğine dair haberler Türk doğal taş temsilcilerini üzdü. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, ülkemizin en önemli yapılarından biri olan bu projede yerli taş kullanılmasının Türk doğal taşının temsiliyeti noktasında önemli olduğunu söyledi.

“Türkiye doğal taş çeşitliği bakımından eşsiz bir cennet”

Bugün 650’nin üzerinde farklı renk ve desen çeşitliliği ile eşsiz bir doğal taş cenneti olan Türkiye’nin aynı zamanda dünya doğal taş rezervinin büyük bir kısmına sahip olduğunu belirten Dinçer, konuşmasına şöyle devam etti; “Türkiye özellikle mermer-traverten ihracatında dünyada birinci, doğal taş ihracatında ise üçüncü sıradadır. Yaklaşık 7 milyar dolar olan dünya mermer traverten pazarının yüzde 25’ini elinde bulunduran ülkemiz, her yıl yaklaşık 2 milyar dolara yakın ihracatı ile ekonomimize katkı sağlamakta ve bu vesile ile yerli firmalarımız büyüme, üretim, istihdam ve yatırımlara destek olmaktadır. Ülkemiz ABD ve Çin gibi ülkelerin en büyük doğal taş tedarikçisi konumundadır. Türk doğal taş sektöründe yaklaşık 2.800 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2.000 kadar tesis, orta ve küçük ölçekli 9.000 atölye faaliyet göstermekte olup istihdam edilen kişi sayısı 300.000 civarındadır. Gücü ve ülke ekonomisindeki yeri bu kadar önemli iken, dünya Türk doğal taşına bu kadar büyük bir ilgi gösterirken, kendi ülkemizde özellikle kamu binalarında ithal taş kullanımı düşündürücüdür. Kullanılan taşların yerli ve milli kaynakların kullanılması politikasıyla uyumlu olması gerekir. Yerli ürün kullanımının önemi üzerine ciddi politika yürütürken Yargıtay Binası için alınan kararın tekrar gözden geçirilmesini beklemekteyiz. ”

Vatikan’da Afyon mermeri, Beyaz Saray’da Elazığ Vişnesi kullanıldı

Rengi ve kalitesi ile dikkat çeken Türk doğal taşının dünyanın pek çok ülkesinde tanınmış yapılarda kullanıldığını hatırlatan Dinçer, “Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılmaktadır. Vatikan’ın en önemli kiliselerinden biri olan Saint Pierre kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamalarda Afyon İscehisar mermerleri kullanılmıştır. ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ’da üretilen Elazığ Vişne’dir. Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu ve ABD Temsilciler Meclisi Elazığ vişnenin kullanıldığı diğer mekânlardır. Hollanda’da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ve dünyanın en önemli eğlence merkezlerinden Disneyland’da 18 bin metrekare Türk mermeri yer alırken; dünyanın dört bir yanındaki pek çok lüks otelin ıslak zeminlerinde Türk mermeri tercih edilmiştir. Hal böyleyken kendi kamu kurum ve kuruluşlarımızın binalarında ithal taş kullanılması yerli üreticilerimizin tepkisini çekeceği gibi, taşımızın uluslararası alandaki algısını da olumsuz etkileyecektir” açıklamasında bulundu.