Ülger Turizm'in sahibi Hüseyin Ülger toprağa verildi

Havacılık sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan Hüseyin Ülger (53), 18 Şubat 2020 Pazartesi günü akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Spor yaptığı sırada fenalaşan Ülger, Florya'daki özel bir hastaneye sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ülger, Florya Yeni Camii'nde bugün (19.02.2020) öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şenlikköy Mezarlığı'na defnedildi.



Atatürk Havalimanı'nın en eski araç kiralama şirketlerinden Ülger Turizm'in sahibi olan Hüseyin Ülger, son olarak İstanbul Havalimanı'nda ticari faaliyetlerine devam ediyordu.

Ülger, geçtiğimiz yılki seçimlerde İyi Parti'den milletvekili adayı olmuştu.

Ekovitrin ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.