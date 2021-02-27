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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un “Türkmen'in Refah İlkesi” kitabı tanıtıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un yazdığı, çeşitli dillere tercüme edilen "Türkmen'in Refah İlkesi" kitabının Türkçesinin tanıtımı İstanbul Üniversitesi'nin Sultangazi Yerleşkesi'nde yapıldı.

Güncel 27.02.2021, 23:03
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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un “Türkmen'in Refah İlkesi” kitabı tanıtıldı

Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından organize edilen ve Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan programa Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Bilgiç ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın katıldı.

Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Seyitmammedov, Türkmenistan'da 2021'in "Türkmenistan-Barış ve Güven ülkesi" olarak ilan edildiğini ve bu yıl ülkesinin bağımsızlığının 30. yılının kutlanacağını söyledi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, kitabın Türkmen halkının tarihini inceleme, önemini vurgulama ve benzeri kaynakların önem arz ettiğinin ortaya konması açısından önemli olduğunu vurguladı.


Marmara Grubu Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Bilgiç ise yaptığı konuşmasında Türkmenistan Devlet Başkanı’nın kaleme aldığı kitabın değerlendirmesini yaptı. Sezgin Bilgiç’in yaptığı konuşma metni özetle  şöyledir: Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, "Türkmen’in Refah İlkesi" adlı bir kitap kaleme almasını bugün burada konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Müstesna nasihatleri tarihin içinden alıp bugünlere taşıyan kitabında Berdimuhamedov adeta dünü bilmeyen, bugünü anlamaz, tanımaz demek istiyor.


Tarihsel olayları, efsaneleri masalları ve atasözlerini dünden bugüne çekici bir üslupla şekillendiren Berdimuhamedov, yalnız halkına değil insanlığa örnek nasihatler sunduğu kitabında yedi sayısının önemini de çeşitli örnekler vererek okurlara takdim ediyor.

Dünya'nın barış içinde yarınları kuşatmasını yaşamın sonsuzluğu olarak nitelendiren Berdimuhamedov bilimi hayatın parıldayan ışığı, sağlığı sağlamlık, çalışkanlığı gayretin kaynağı, arkadaşlığı asil bir ilke olarak değerlendiriyor. Sezgin Bilgiç sözlerini :"Bilgelik ışığı yakındayken faydalanmamız sadece bizlerin değil toplumlarımızın da geleceğine yön verecektir. Bilge insanların kültürlerimiz, geleneklerimiz ve tecrübeler ile harmanlanmış öğütleri, her türden kararlarımız arifesinde hepimize doğru yolu gösterecektir.

Temsil ettiğim Marmara Grubu Vakfı ve şahsım adına, Sayın Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.” diye bitirdi.

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