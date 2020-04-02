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Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya yardım: Paketlerin üzerinde Mevlana'dan mesaj var

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya’ya gönderildiği görüldü.

Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya yardım: Paketlerin üzerinde Mevlana'dan mesaj var

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya’ya gönderildiği görüldü.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:17
2014 Okunma
Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya yardım: Paketlerin üzerinde Mevlana'dan mesaj var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni tip korona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya’ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan bir kargo uçağı ile yola çıkacağı bildirildi.

MEVLANA’NIN SÖZÜ YER ALDI

Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Mevlana’nın, ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var’ sözleri ile ‘Türkiye’den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle’ notu yer aldı.

Çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, korona virüsle mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanı’ndan TSK’ya ait uçak ile gönderiliyor.

Üzerinde cumhurbaşkanlığının arması olan yardım malzemelerinin askeri kargo uçağına yüklenme işlemleri devam ediyor.

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