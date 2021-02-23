Türkiye Uzay Ajansı garson ve temizlik görevlisi alıyor

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, önceki gün yaptığı açıklamada Milli Uzay Programı’ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkati çekti. “Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzman” hedefi koydu. Uzay Ajansı alımlara destek personeliyle başladı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 4 temizlik görevlisi, 2 garson olmak üzere toplam 6 Destek Personeli almak için ilan yayınladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, işe alım yöntemi olarak kura ve mülakat olarak gösterildi.

Uzay Ajansı'na alınacak temizlik görevlisi ve garsonlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde İŞKUR üzerinden alınacak.

İLK HEDEF AY GÖREVİ

TUA Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı’nda birinci hedefin Ay görevi kapsamında ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketin yapımı olduğuna açıkladı.