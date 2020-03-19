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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Türkiye akşam saat 21:00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlardan alkış eylemi gerçekleştirdi. Bu akşam başlatılan destek eyleminin her akşam saat 21.00'de tekrar edilmesi planlanıyor.

Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Türkiye akşam saat 21:00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlardan alkış eylemi gerçekleştirdi. Bu akşam başlatılan destek eyleminin her akşam saat 21.00'de tekrar edilmesi planlanıyor.

19 Mart 2020 Perşembe 21:05
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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Koronavirüs salgını dünyayı eve kapattı. Pek çok ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasakları var. Sadece sağlık çalışanları 24 saat görev başında. Avrupa'da halk sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu. Destek alkışları günlük rutin haline getirildi. Her akşam saatler akşam 8'i gösterdiğinde Avrupa'nın dört bir yanında balkonlardan ve pencerelerden sağlık çalışanlarına destek için alkış sesleri yükseliyor.

TÜRKİYE DE BU AKŞAM ALKIŞLA DESTEK SAĞLADI

Bu akşam 21:00 de tüm sağlık çalışanları için balkonlardan ve pencerelerden alkış eylemi gerçekleştirdi. İlk kez bu akşam yapılan destek eyleminin büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

ALMANYA'DA SALI AKŞAMI BAŞLAMIŞTI

Almanya'nın birçok kentinde halk sağlık çalışanlarına destek olmak için pencere ve balkonlara çıkarak alkış eylemi yapıyor. Köln kentinde alkış eylemi dün tam saat 21'de düzenlendi. Sosyal medya aracılığıyla yayılan eylemde amaç koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık personeliyle dayanışma. "Birliktelik ve takdir" göstermek için yapılan eylemin çağrısında "Bu akşam pencerelerinize ve balkonlarınıza çıkıp şu anda halen bizim için, toplum için çalışan insanları alkışlayın“ denildi.

Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer eylemler oldu

İtalya, İspanya ve Yunanistan’da geçen haftalarda vatandaşlar benzer eylemlerle sağlık çalışanlarına şükranlarını ifade etmişti. Fransa’nın başkenti Paris’te de salı akşamı saat 20’de vatandaşlar doktorlar ve sağlık çalışanları için alkış eylemi yaptı. Fransa’da salı öğle saatlerinden itibaren 15 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Almanya'da hastane çalışanları da sosyal medya üzerinden halka mesaj gönderiyor. Essen Üniversite Hastanesi'nin acil servisinde çalışan ekip üzerinde "Biz sizin için burada kalıyoruz! Sizler de lütfen evde kalın!“ mesajının yer aldığı bir pankartla fotoğraf çektirerek paylaştı. Ekipteki doktorlardan „Doc Caro" olarak da bilinen Carola Holzner fotoğrafa ilişkin "Geri planda herkes katkı sunarsa biz ancak burada cephede savaşabiliriz" diye konuştu. Almanya genelindeki hastanelerden de benzer fotoğraflar paylaşıldı.

Son Güncelleme: 20.03.2020 00:25
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