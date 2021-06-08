Türkiye'de hangi şehirde kaç camii var? Listenin başında hangi şehir var?

Din İstatistikleri

Erzurum Türkiye illeri cami varlığı bakımından iller sıralamasında, bin 618 cami sayısıyla 15’inci sırada yer aldı. Ülkede en çok sayıda caminin bulunduğu il 3 bin 530 ibadethane ile İstanbul olurken, en az sayıda cami varlığı bulunan 5 il Bayburt, Iğdır, Kilis, Yalova ve Tunceli olarak sıralandı. Erzurum’un cami sayısı Türkiye toplamında yine yüzde 1.80’lik oran gösterdi.



Türkiye Verileri

Türkiye’de 2019 yılında 89 bin 259 olan cami sayısı yüzde 0.20’lik artışla 2020 yılı itibariyle 89 bin 445’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 verilerine göre 2008’de 80 bin 53, 2009’da 80 bin 636, 2010 yılında 81 bin 984, 2011’de 82 bin 693, 2012’de 84 bin 684, 2013’te 85 bin 412, 2014’te 86 bin 101, 2015’te 86 bin 762, 2016 yılında 87 bin 381, 2017 yılında 88 bin 21 2018 yılında 88 bin 681, 2019 yılında 89 bin 259, 2020 yılında ise 89 bin 445’e yükseldi.



Erzurum 15’inci Sırada

Erzurum 2020 yılı ölçeğinde cami varlığı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 15’inci sırada yer aldı. Türkiye’de cami sayısının en yüksek olduğu 20 il sırayla; İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Mersin, Zonguldak, Adana ve Van olarak kaydedildi.



Türkiye İlleri Cami Sayısı

Türkiye illeri cami sayısı dağılımı;

İstanbul 3.530

Konya 3.238

Ankara 3.171

Samsun 2.742

Kastamonu 2.594

Antalya 2.295

Ordu 2.119

Şanlıurfa 2.086

Diyarbakır 2.075

Trabzon 2.058

İzmir 1.915

Bursa 1.776

Manisa 1.757

Balıkesir 1.677

Erzurum 1.618

Giresun 1.610

Mersin 1.582

Zonguldak 1.519

Adana 1.474

Van 1.422

Kayseri 1.396

Sivas 1.372

Kahramanmaraş 1.351

Sakarya 1.338

Çorum 1.330

Bolu 1.267

Kütahya 1.244

Denizli 1.228

Kocaeli 1.223

Afyonkarahisar 1.202

Mardin 1.179

Tokat 1.173

Sinop 1.151

Aydın 1.141

Muğla 1.092

Hatay 1.092

Rize 1.087

Gaziantep 1.078

Elazığ 1.011

Yozgat 987

Malatya 985

Karabük 970

Ağrı 934

Çanakkale 828

Eskişehir 789

Bartın 788

Adıyaman 784

Çankırı 747

Isparta 743

Bitlis 730

Artvin 704

Düzce 685

Amasya 685

Batman 684

Siirt 648

Bingöl 629

Muş 616

Aksaray 609

Erzincan 586

Osmaniye 584

Uşak 572

Gümüşhane 558

Şırnak 552

Tekirdağ 544

Burdur 541

Kars 518

Karaman 513

Nevşehir 509

Kırşehir 502

Hakkari 487

Niğde 439

Bilecik 428

Edirne 406

Kırıkkale 375

Kırklareli 301

Ardahan 280

Bayburt 256

Iğdır 253

Kilis 226

Yalova 168

Tunceli 89