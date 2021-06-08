Türkiye'de hangi şehirde kaç camii var? Listenin başında hangi şehir var?
Türkiye’de 89 bin 445, Erzurum’da ise bin 618 caminin Müslümanlara hizmet verdiği bildirildi. TÜİK Din istatistikleri 2020 sonuçları bazında, 2019 yılına göre Türkiye’de cami sayısı yüzde 0.20’lik artışla 89 bin 259’dan 89 bin 445; Erzurum’da yüzde 0,62’lik artış ile bin 608’den bin 618’e yükseldi.
Din İstatistikleri
Erzurum Türkiye illeri cami varlığı bakımından iller sıralamasında, bin 618 cami sayısıyla 15’inci sırada yer aldı. Ülkede en çok sayıda caminin bulunduğu il 3 bin 530 ibadethane ile İstanbul olurken, en az sayıda cami varlığı bulunan 5 il Bayburt, Iğdır, Kilis, Yalova ve Tunceli olarak sıralandı. Erzurum’un cami sayısı Türkiye toplamında yine yüzde 1.80’lik oran gösterdi.
Türkiye Verileri
Türkiye’de 2019 yılında 89 bin 259 olan cami sayısı yüzde 0.20’lik artışla 2020 yılı itibariyle 89 bin 445’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 verilerine göre 2008’de 80 bin 53, 2009’da 80 bin 636, 2010 yılında 81 bin 984, 2011’de 82 bin 693, 2012’de 84 bin 684, 2013’te 85 bin 412, 2014’te 86 bin 101, 2015’te 86 bin 762, 2016 yılında 87 bin 381, 2017 yılında 88 bin 21 2018 yılında 88 bin 681, 2019 yılında 89 bin 259, 2020 yılında ise 89 bin 445’e yükseldi.
Erzurum 15’inci Sırada
Erzurum 2020 yılı ölçeğinde cami varlığı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 15’inci sırada yer aldı. Türkiye’de cami sayısının en yüksek olduğu 20 il sırayla; İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Mersin, Zonguldak, Adana ve Van olarak kaydedildi.
Türkiye İlleri Cami Sayısı
Türkiye illeri cami sayısı dağılımı;
İstanbul 3.530
Konya 3.238
Ankara 3.171
Samsun 2.742
Kastamonu 2.594
Antalya 2.295
Ordu 2.119
Şanlıurfa 2.086
Diyarbakır 2.075
Trabzon 2.058
İzmir 1.915
Bursa 1.776
Manisa 1.757
Balıkesir 1.677
Erzurum 1.618
Giresun 1.610
Mersin 1.582
Zonguldak 1.519
Adana 1.474
Van 1.422
Kayseri 1.396
Sivas 1.372
Kahramanmaraş 1.351
Sakarya 1.338
Çorum 1.330
Bolu 1.267
Kütahya 1.244
Denizli 1.228
Kocaeli 1.223
Afyonkarahisar 1.202
Mardin 1.179
Tokat 1.173
Sinop 1.151
Aydın 1.141
Muğla 1.092
Hatay 1.092
Rize 1.087
Gaziantep 1.078
Elazığ 1.011
Yozgat 987
Malatya 985
Karabük 970
Ağrı 934
Çanakkale 828
Eskişehir 789
Bartın 788
Adıyaman 784
Çankırı 747
Isparta 743
Bitlis 730
Artvin 704
Düzce 685
Amasya 685
Batman 684
Siirt 648
Bingöl 629
Muş 616
Aksaray 609
Erzincan 586
Osmaniye 584
Uşak 572
Gümüşhane 558
Şırnak 552
Tekirdağ 544
Burdur 541
Kars 518
Karaman 513
Nevşehir 509
Kırşehir 502
Hakkari 487
Niğde 439
Bilecik 428
Edirne 406
Kırıkkale 375
Kırklareli 301
Ardahan 280
Bayburt 256
Iğdır 253
Kilis 226
Yalova 168
Tunceli 89