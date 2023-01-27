Türkiye 2022’de en çok nelerden şikayet etti?

450 bine yakın şikayet çözüme kavuştu

Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre 2021’de 150 bin 185 olan kayıtlı marka sayısı 2022’de 162 bin 48’e ulaştı. 2022’de aylık ortalama ziyaretçi sayısı 500 bin artan platformda 18 milyon 581 bin 280 ziyaret gerçekleşti. 2022’de Şikayetvar üzerinden toplam 449 bin 359 şikayet çözüme kavuştu. 2021’de 7 milyon 683 bin 504 olan toplam üye sayısı 2022’de yüzde 24 artışla 9 milyon 250 bin 553’e yükseldi. 2022’de platforma 3 milyon 359 bin 451 şikayet ulaştı. Verilere göre e-ticarette gerçekleştirilen kampanyaların da etkisiyle 22 milyon 839 bin 216 ziyaretçi sayısıyla aralık ayı Şikayetvar trafiğinin en yüksek olduğu olarak öne çıktı.

Müşterisini en çok hangi sektör memnun etti?

Çözüm platformu Şikayetvar'ın verilerine göre 2022’de müşterisini en çok memnun eden sektör geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 54'lük memnuniyet oranı ile anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Endüstriyel makineler sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken emlak ve inşaat sektörüyle internet platformları müşterisini en çok dinleyen diğer sektörler oldu.

Şikayetvar’da en çok merak edilen sektörler

2022’de Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 27 milyon 738 bin 336 ziyaretçi sayısı ile e-ticaret sektörü oldu. Finans (25 milyon 771 bin 527) en çok ziyaret edilen ikinci, internet platformları ise (23 milyon 847 bin 604) üçüncü sektör olarak sıralandı. Kamu, sağlık ve cep telefonu sektörleri platformda en çok merak edilen sektörler oldu. 2021’de platformda en çok ziyaret edilen sektörler ise sırasıyla finans, e-ticaret ve internet olmuştu.

Vize sorunu 2022’de şikayetleri de beraberinde getirdi

Şikayetvar’ın 2022 verilerine göre yıl içinde şikayet artış oranıyla dikkat çeken kategorilerin başında yüzde 419’luk bir yükselişle vize aracılık ve danışmanlık firmaları geldi. Yüzde 347’lik şikayet artış oranına sahip bahis siteleri ikinci sırada yer alırken onu vakıf ve dernekler kategorisi izledi (yüzde 274). Verilere göre cinsel sağlık ürünleri ve ulaşım uygulamaları 2022’de en çok şikayet artışına sahip diğer sektörler oldu.

2022’de en çok şikayet edilen sektör e-ticaret oldu

Şikayetvar verilerine göre 469 bin 961 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022’de de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 360 bin 439 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör olarak öne çıkarken, finans sektörünü sırasıyla iletişim (267 bin 30), kargo-nakliyat (245 bin 308) ve internet platformları (226 bin 958) takip etti. 2021’in en çok şikayet edilen sektörleri sırasıyla e-ticaret, finans ve internet olmuştu.

Tüm sektörlerde ciddi güven kaybı yaşandı

E-ticarette kampanya dönemlerinde yaşanan sıkıntılar, finans sektöründe harcama itirazlarının çok fazla olması, iletişim sektöründe habersiz çekilen ücretler bu yıl en fazla tüketicilerin mağdur olduğu konular arasında yer aldı. Şikayetvar verilerine göre genel olarak 2022’de tüm sektörler düşünüldüğünde tüketicinin en çok dile getirdiği konuysa ciddi bir güven kaybının olmasıydı.

E-ticarette taklit siteler mağduriyet yarattı

2022 yılında e-ticaret sektöründe büyük firmaların sitelerinin taklit edilmesi insanların mağduriyetine ve büyük güven kayıplarına sebep oldu. İndirimli ürünlerin gönderilmemesi, düşük fiyatlı siparişlerin iptal edilip aynı ürünlerin yüksek fiyattan satışa konulması ve tedarikte olmayan ürünlerin satışa konulması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler nezdinde 2022 yılı e-ticaret özelinde gerçekleştirilen kampanya dönemlerinin eskisi kadar fayda sağlamadığı bir yıl olarak değerlendirildi. Vaat edilen ürünlerin gönderilmemesi, büyük firmaların bile gönderdikleri ürünlerde kalite sıkıntısının olması tüketicilerin firma ismine duyduğu güveni zedelediği gözlemlendi.

Finans sektöründe güven kaybı yaşandı

Şikayetvar verilerine göre, 2022 yılı finans sektöründe de güven kaybının yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. Büyük miktardaki paralar çekilirken müşterinin bilgilendirilmemesi, provizyonda bekletilen işlemlerin iptal edilmemesi bu güven kaybının sebepleri arasında yer aldı. Finans sektöründe öne çıkan diğer şikayet konuları şu şekilde sıralandı: Kart aidatı ve işlem ücretlerinin hâlâ alınması, bankaların “krediniz hazır” diyerek müşterileri şubeye çağırıp vaat ettikleri kredi miktarlarını vermemesi, bankaya maaş taşındığında vaat edilen promosyon miktarlarının yatırılmaması…

Habersiz abonelikler ve fahiş fiyatlar iletişim sektöründe can sıktı

2022 yılında iletişim sektöründe en çok yaşanan sıkıntılar ise sırasıyla şöyle sıralandı:

Operatörlerin habersiz şekilde içerik servislerine abonelikler yaparak haksız ücret talep etmesi, yükselen enflasyonla beraber paket fiyatlarındaki fahiş artışlar, vaat edilen hizmetin sunulmaması...

Şikayetvar’da en çok hangi markalar merak edildi?

Şikayetvar’da 2022’de sayfası en çok aranan marka 3 milyon 862 bin 958 sayfa görüntülenmesiyle Instagram oldu. Instagram’ı, Xiaomi (3 milyon 394 bin 2), Numara Kime Ait (3 milyon 133 bin 65) ve Trendyol (2 milyon 835 bin 633) izledi.

En çok şikayet eden şehir bu yıl da değişmedi

Nüfus ortalamasına göre 2022’de bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 63.4 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul’u; Antalya, Ankara ve İzmir takip etti. Şikayetvar verilerine göre geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Hakkari, Adıyaman ve Kars olarak sıralandı.

En çok şikayet aralık ayında geldi

Şikayetvar verilerine göre 2022’de 312 bin 182 şikayet sayısıyla en çok şikayet aralık ayında geldi. 2022’de en çok şikayet edilen gün pazartesi, Türkiye’nin en çok şikayet ettiği saat ise olarak 14:00 kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikayetin geldiği tarih 29.11.2022 olarak belirlendi.