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Türk tarihinin izinde: Zarema Memetova Ekovitrin için yazıyor

Kırımlı akademik tercüman Zarema Memetova, Sovyet arşivinden çıkan belgelerle Türk tarihinin izini sürüyor. Türklerin yakın tarihte gördüğü zulüm ve katliamları belgeleriyle ortaya koyan "Türk Tarihinin İzinde" yazı dizisi artık Ekovitrin'de....

Türk tarihinin izinde: Zarema Memetova Ekovitrin için yazıyor

Kırımlı akademik tercüman Zarema Memetova, Sovyet arşivinden çıkan belgelerle Türk tarihinin izini sürüyor. Türklerin yakın tarihte gördüğü zulüm ve katliamları belgeleriyle ortaya koyan "Türk Tarihinin İzinde" yazı dizisi artık Ekovitrin'de....

10 Şubat 2020 Pazartesi 16:30
2365 Okunma
Türk tarihinin izinde: Zarema Memetova Ekovitrin için yazıyor

Batılı tarih yazarları tarafından pek çok katliamın ve haksızlığın üniversitelerde ders olarak okutulmasının yanı sıra medyada da tartışma programları, belgesel ve kurgu filmler aracılığıyla tüm dünyaya aktarıldığını hepimiz biliriz. Bu yayınlar her zaman "tarih bilinci" ve "gerçeklerin saklanmaması" adı altında yapılır. Ancak konu zulme uğrayan diğer halklara geldiğinde bu zulüm ve katliamların adını sanını bir avuç insandan fazlasının bilmediğine de şahit oluruz.

Üç kıtaya yayılmış olan Türk milleti de özellikle son yüzyılda pek çok düşman edindi ve bu düşmanların hain saldırılarına uğradı. Özellikle de Ermeni tehciri hakkında suçlamalar Ermeni lobilerinin çalışmalarıyla dünya çapında ilgi gördü fakat Türklerin uğradığı katliamlar nedense hiç anlatılmadı.

İşte bu duruma "dur" diyecek bir yazı dizisiyle karşınızdayız. Kırımlı akademik tercüman Zarema Memetova, "Türk Tarihinin İzinde" yazı dizisiyle Türk milletine yönelik üstü örtülen zulümlerin ve katliamların tarihini bizlerle paylaşacak.

"Türk Tarihinin İzinde" yazı dizisi için tıklayınız...

Son Güncelleme: 10.02.2020 17:52
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