Ortadoğu'nun en güçlü orduları listesinde Türkiye ilk sırada. Global Firepower internet sitesi, Ortadoğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Raporda bölge ülkelerinin askeri güçleri mercek altına alındı.

Listede Türk Silahlı Kuvvetleri, Ortadoğu'nun en güçlü ordusu olarak yer aldı.

Türkiye'nin askeri personel sayısı 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipliği yapan TSK'nın envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunuyor.

Türk Donanması ise 149 parçadan oluşuyor.

LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA İSE MISIR VAR

1 milyon 330 bin askeri olan Mısır'ın envanterinde 1053 hava aracı, 3 bin 735 tank ve 11 bin zırhlı araç bulunuyor. Ülkenin donanması ise 316 parçadan oluşuyor.

Global Firepower internet sitesinin hazırladığı listenin 3. Sırasında İran, 4. sırasında Suudi Arabistan, 5. sırada da İsrail bulunuyor.

15 Ortadoğu ülkesinin yer aldığı listede 13. sırada Katar, 14. sırada Bahreyn ve 15. sırada Lübnan bulunuyor.