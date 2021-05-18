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Tunus'ta mülteci botu battı: 57 kişi boğuldu

Tunus Kızılayı, mültecileri taşıyan bir botun battığını ve 57 kişinin boğulduğunu açıkladı.

Güncel 18.05.2021, 16:20 18.05.2021, 17:10
Tunus'ta mülteci botu battı: 57 kişi boğuldu

Tunus Savunma Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, Libya´dan Avrupa´ya giden bir göçmen teknesinin battığı ve 50´den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, kayıp kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu henüz belirlenemezken, 33 Bangladeşlinin kurtarıldığı ifade edildi. Kayıp olan 50 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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