Tüketici, Pandemi Sonrası Daha Çeşitli Markalara Yöneldi!

Küçük ve orta ölçekli markaların kendi değerleriyle var olma çabalarına ve tüketicilerin aradığı temel değerlerle uyumlu kalma şekillerini nasıl değiştirdiklerine odaklanan Balancing Act araştırması, tüketici tercihleri ile ilgili önemli verilerin altını çiziyor. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, araştırma sonucunda elde edilen diğer çarpıcı bulguları şöyle açıklıyor; “Araştırmamız, Türkiye’deki tüketicilerin %62'sinin kendi bölgelerindeki küçük işletmelerden, yerel olarak üretilmiş ürünleri satın almayı tercih ettiğini gösterdi. Yine tüketicilerimizin %65'i mümkün olduğunda küçük markaları desteklemeye çalışıyor. Aynı şekilde tüketicilerin %54'ü, küçük markaların özgün olduğunu, %46'sı ise küçük markaların genellikle daha pahalı olduğunu düşünüyor, ancak bu markalar için biraz daha fazla ödemeye hazırlar.”

Didem Şekerel Erdoğan “Söz konusu küçük ve orta ölçekli markalar, günümüzün değişen tüketici ortamında büyük bir fırsata sahipler. Araştırmamız kapsamında elde ettiğimiz veriler pandeminin tüketici ihtiyaçlarını, değer algısını ve önceliklerini değiştirdiğini ve bunun tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Ürünün ödenen paraya değer olması (%94), ürün kalitesi (%91) ve bulunabilirlik (%90), tüketicilerin bir markayı satın alma kararını etkileyen en önemli unsurlar olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar tüm kategorilerde yükselmeye devam ettikçe, işlevsel satın alma sürecinde uygun fiyat, bu eğilimi destekleyen başlıca neden olarak karşımıza çıkıyor.” diyor.

Didem Şekerel Erdoğan, global katılımcıların %48'inin gelecekte daha küçük markalardan alışveriş yapma sıklıklarını artırmayı planladıklarını ifade ederken, gelişen bu yeni ortamda satın alma motivasyonlarını anlayabilen küçük ve orta ölçekli işletmelerin, büyük olasılıkla tüketicilerin en güncel tercihlerinden faydalanacaklarını vurguluyor. Şekerel Erdoğan’a göre; günümüzün makroekonomik ortamı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüketicilerle bağlantı kurması için mükemmel bir alan yaratıyor ve bu alanda yenilik yapmak için doğru tüketici verilerine dayalı doğru kaldıraçları keşfetmek ise asıl önemli nokta olacak.