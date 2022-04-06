Toplu ulaşımdan kimler ücretsiz yararlanabiliyor?

65 YAŞ ÜCRETSİZ ULAŞIM GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Malatya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasının geçici olarak askıya alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Sağlık çalışanları; İstanbul’da Marmaray’ı, Ankara’da Başkentray’ı, İzmir’de ise İZBAN’ı ücretsiz kullanabilecek.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Corona virüse karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarımız İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban'dan ücretsiz faydalanacak” dedi. Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için kimliklerini göstermeleri yeterli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; Tüm sağlık çalışanları için İSPARK'ın ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları 20 Mart’tan itibaren metro, tramvay, gemiler ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, corona virüs salgını kapsamında, sağlık çalışanlarının EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’ı ücretsiz kullanabileceği belirtildi.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTINI KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ücretiz seyahat kartı hizmeti ülkemizde yaşayan ve belirlenen şartları sağlayan kişilere verilen şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde ücretiz olarak seyahat imkanı sunan bir karttır.

Ücretsiz seyahat kartlarını,

– Gazi ve gazi yakını kişiler,

– Şehit yakını kişiler,

– Vazife malulleri,

– % 40 ve üstü engeli olan engelli kişiler,

– Ağır engeli olan kişilerin birden fazla olmamak kaydıyla refakatçileri,

– 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, (GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU)

– Vatani hizmete bağlı olarak şeref aylığı bağlanan kişiler, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını henüz doldurmamış çocukları, anne ve babaları,

– Devlet sporcusu unvanını almış kişiler almaya hak kazanmışlardır.

08.01.2002 tarihli 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile belirlenmiş olan şartlar ve sınırlar çerçevesinde tüm vatandaşlar ve refakatçileri bu karttan yararlanabilir.

Kanuna dayanarak hazırlanan Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği hakkında detaylı bilgiyi http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140304-3.htm linkinden edinebilirsiniz.