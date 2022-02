Tobb tarihinde bir ilk gerçekleşti. Aynı anda 6 TSO, kardeş oda protokolü imzalandı

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kemalpaşa Kaymakamı Deniz Yıldırım, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Karadeniz Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Alaplı TSO Başkanı Recep Odak, Borçka TSO Başkanı Eşref Merttürk, Arhavi TSO Başkan Vekili Turgut Ataselim, Hopa TSO Meclis Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, Hopa ve Kemalpaşa’nın önemli bir güne şahitlik yaptığını söyledi. Bugün burada kardeşlik hukukuna imza atıldığını kaydeden Başkan Akyürek, "1940'lı yılların başında Hopa ve Kemalpaşa'dan Zonguldak'a çok sayıda insanın göç etti ve Kara Elmasın kenti Zonguldak’ta yerini aldı." diye konuştu.

Hopa ile Zonguldak’ın bağlarının çok eskiye dayandığını kaydeden Akyürek, bu bağları kardeşlik ve iş birliği protokolü ile daha da güçlendireceğiz. Zonguldak'tan gelen oda Başkanlarını Hopa’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ise, Zonguldak'ın kömür ve demir çelik sanayisi nedeniyle gurbetçi kenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinden binlerce insanın Zonguldak’ta alın teriyle çalışarak üretime katıldığı anlatan Başkan Demir, "Gurbet memleketi Zonguldak insanları kardeş yaptı. Maden ocaklarında her işçinin canı birbirine emanettir. Yer altında herkes birbirinin kardeşi oluyor. Türkiye’nin her yerinden insanlar var. Zonguldak bu özelliği ile Türkiye’nin en renkli kentlerinden biri" diye konuştu.

Hopa ile Zonguldak’ın dost ve kardeş şehirler olduğunu anlatan Başkan Demir, "Biz bunu bugün burada bir resmiyete dökmüş olacağız. Pekiştirmiş olacağız" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, ‘Bu kardeşlik protokolü iki şehir arasındaki işbirliği, dayanışmanın sembolü olacağını düşünüyoruz. Güzel kazanımları destekliyor, teşekkür ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, ‘Hopa ve Kemalpaşa denince ticaretin merkezi olduğunu, ticaretin bütün inceliklerini gören ve yaşayan şehirler. Bu birikimlerini diğer bütün illerin dinamikleriyle birleştirip Hopa ve Kemalpaşa, Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan kapısı olduğunu bir kez daha bu kardeşlik protokolü ile pekiştirmiş olacaktır.’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından odalar arasında kardeş oda iş birliği protokolü imzalandı.

Kardeş Oda protokolü imza töreni ardından Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, Kaymakam Gürkan Üçüncü, Kemalpaşa Kaymakamı Deniz Yıldırım ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek konuk oda başkanlarına çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Konuk oda başkanları için akşamda Kemalpaşa’da bir restaurantta yemek verildi. Oldukça sıcak ve samimi ortamda geçen yemek ardından oda başkanları da Karadeniz teknik gezilerini tamamlayarak İlçeden ayrıldılar.