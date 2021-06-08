Tank Paletin yeni sahibi olacak Fuat Tosyalı kimdir?

Savunma sanayi şirketi BMC’de hisse yapısı değişiyor. Katar ordusunun yüzde 49,9'luk hissesine sahip olduğu şirkette toplamda yüzde 50,1’lik hisseye sahip olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk’ün, hisselerinin tamamını çelik üreticisi Tosyalı Holding’e satmak üzere yaptıkları görüşmelerde son aşamaya geldikleri öne sürüldü. BMC Sanayi ve Ticaret AŞ’de Ethem Sancak’ın yüzde 25, Talip Öztürk’ün yüzde 25,1’lik hissesi bulunuyor. Satış gerçekleşirse, Sancak ve Öztürk BMC’den tamamen çıkmış olacak. Defence News’ten Burak Ege Bekdil’e konuşan kıdemli bir BMC yetkilisi, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını, son detayları görüştüklerini dile getirdi. Haberde, BMC’nin 2020’de 533 milyon dolar ciro elde ettiği belirtildi.

YARISI KATAR ORDUSUNA SATILMIŞTI

2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 751 milyon TL’ye (o dönem 360 milyon dolara eşitti) Ethem Sancak’a sattığı BMC'nin yüzde 49,9'unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti. BMC’de çoğunluk hisseyi satın almak üzere olduğu öne sürülen Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.

KİMDİR FUAT TOSYALI

1961 yılı Hatay doğumlu.

Babası sobacılık yapan Fuat Tosyalı, işe çıraklıkla başlamış. İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda çalışmış olanlar, Tosyalı’yı, işletmenin binalarında oluk tamiratı işlerini yaptığı tarihlerden tanıyorlar.

Şimdi holding sahibi.

Tosyalı Holding; 2008 yılında 1 milyar ABD Dolarlık bütçeyle başlattığı ve Türk Özel Sektörü'nün ilk yassı çelik üretimi yatırımını, 6 Şubat 2010'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı törenle kurdu.

Tosyalı Holding, 3 ayrı ülkede ve 16 tesisle demir çeliğin birçok segmentinde üretim yapıyor.

Tosyalı Holding bu doğrultuda, Karadağ'da eski Yugoslavya'nın en büyük çelik üretim tesisi olan Zelijezara AD Niksic'i 2012 yılında satın aldı.

Fuat Tosyalı, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden ilk 20 şirket arasına girdi.

Şirket, Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olarak gösterilen Zonguldak Filyos Vadisi Projesi'nin, liman bölümünün 2 milyar liralık altyapı inşaatını üstlenmesiyle gündem oldu.

Tosyalı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu’ndaki kritik isimlerden…

TVF Yönetim Kurulu'nda yer alan Tosyalı ve Hisarcıklıoğlu'nun iş alemi ile kurum arasında köprü kurması görevi verilmişti.

Kaynak: ODA TV