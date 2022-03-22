Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için PCR testi, aşı ve karantina şartını kaldırdı

2020'DEN BERİ HAC VE UMRE UÇUŞLARI YAPILAMIYORDU

İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.

Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamazken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TEDBİRLER TAMAMEN KALDIRILDI

Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.

VİZE İLE GİRİŞE İZİN VERİLECEK

Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan’a girişlerine izin verileceğini aktardı.(ensonhaber)