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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

31 Mayıs 2020 Pazar 16:52
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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 31.05.2020 16:53
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