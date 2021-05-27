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'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması böyle görüntülendi

Mayıs ayında görülmesi nedeniyle 'Süper Çiçek Kanlı Ay' olarak nitelendirilen Ay tutulması, İstanbul semalarında eşsiz manzaralar oluşturdu.

Güncel 27.05.2021, 09:17

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ‘Süper Çiçek Kanlı Ay' saat 21.00 itibarıyla birçok noktadan görülmeye başladı. Mayıs ayında görülmesi nedeniyle ‘Çiçek' adını alan Ay, İstanbul'un simge noktalarından 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Ortaköy Camii manzarasıyla birleşince eşsiz görüntüler oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler ise manzarayı hayranlıkla seyrederek fotoğraf çekildi.

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