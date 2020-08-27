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Selin vurduğu Dereli'deki temizlik çalışmasına Trabzon Komando Birliği'nden destek
Giresun’da selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Giresun’da görev yapan asker, emniyet mensuplarının yanı sıra Trabzon'dan gelen Komando Birliği'nden de destek geldi.
Güncel 27.08.2020, 14:47
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Sabah saatlerinde ilçeye gelen Trabzon'un Akcaabat Komando Birliği'nde görevli askerler ellerinde silah yerine kazma, kürek süpürgelerle temizlik çalışmasına başladılar. Cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına Giresun'un çeşitli yerlerinde görev yapan askerlerin ve Emniyet mensuplarıyla Giresun Belediyesi temizlik işçileri de devam ettiriyordu.
Vatandaşlar ise yapılan temizlik çalışmasına katkılarından dolayı asker, polis ve gönüllülere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.
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