‘’Şehircilik ve Mutlu Şehirler’’ için Kartepe Zirvesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği, sivili toplum kuruluşları ve üniversitelerin paydaşlığında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi 2019 başladı. 25-27 Ekim tarihleri arasında Green Park Otel’de gerçekleştirilen zirvenin bu yıl Onur Kurulu Başkanlığı’nı Emine Erdoğan üstlendi.

Teması “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak belirlenen, açılış konuşmasını Emine Erdoğan’ın yaptığı zirvede; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da konuşmacı olarak katıldı.

Büyükakın: Şehirlerin Emanetçisiyiz

Zirvenin ev sahibi olarak konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Şehirlerin sahibi değil emanetçisiyiz. Mevcut şehircilik anlayışına karşı önerim emanet kavramı üzerine kurulu yeni bir şehircilik anlayışıdır. Kartepe'de mutlu şehre yeni yollar bulmak üzere bir araya geldik. İnsanlığın ve dünyanın meselelerini ele alan entelektüel bir platform. İnsanlığa ve dünyaya dair her konuyu zirvemizin doğal konusu olarak kabul ediyoruz.

Burada günümüzün şehircilik paradigmasını sorgulayacak yeni bir paradigmanın nasıl geliştirileceğine odaklanacağız. Mutlu şehirler için ortaya koyduğumuz her çabayı insanlık namına bir sorumluluk olarak kabul ediyorum. Zirvede oluşturduğumuz ortak aklı dünya kamuoyu ile paylaşacağız.”

Akıllı Şehircilik Küresel Ekonomiye Büyük Katkı Sağlayacak

Kartepe Zirvesini’nin açılış oturumuna katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘’Aslında şehirler de tıpkı biz insanlar gibi karmaşık ve sofistike yapılar. Kentler dinamik yapılarıyla; üretimin, büyümenin, yeniliğin, aklın ve bilginin merkezidir. Çağımız değişim ve dönüşüm çağı. Hükümetimiz eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten adalete varıncaya dek uyguladığımız tüm politikalarında bu amaca odaklandı. Bakanlık olarak akıllı şehirlere de bu yüzden özel önem veriyoruz. Akıllı şehircilik; sürdürülebilir enerji çözümleri, sıfır atık, yüksek hava kalitesi, hızlı ulaşım ve bunlar sayesinde daha mutlu toplumlara giden bir süreci ifade ediyor. Şehirlerimizin daha akıllı bir geleceğe sahip olması için; AR-GE ve yenilik çözümleriyle buluşması stratejik önem taşıyor. Yapılan son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak.

Şehirler İnsanların Aynasıdır

Zirvede söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bizim medeniyetimizin şehre dair her konuya cevap veren bir şehircilik anlayışı var. Buna göre; şehirler sakinlerinin aynasıdır ve hatta aynısıdır. Çünkü insan; inşa ettiği şehirlerde, sadece bina yapmaz, dahası, benliğini de ortaya koyar. Üç gün boyunca, birbirinden değerli katılımcılarımız; insanın mutluluğunu, insan mekân ilişkisini, kültür ve sanatı, şehir ekonomisini, çevre ve şehirciliği, kısaca şehre dair her şeyi masaya yatıracaklar.”

Emine Erdoğan: Küreselleşme Kimlikleri Tek Tip Haline Getirdi, Şehirleri Çoraklaştırdı

Zirvenin onur kurulu başkanlığını üstlenen Emine Erdoğan, ‘’Yurtiçinden ve yurtdışından son derece kıymetli isimlerin bu zirvede bir araya geldiğini görüyorum. Kocaeli Belediyemizi böylesine güzel bir etkinlik düzenlediği için tebrik ediyor, emek veren herkesi kutluyorum. Şehirlerin maruz kaldığı değişim, bugün olduğu gibi, dün de insanları endişelendiriyor. Öyle bir değişim çağında yaşıyoruz ki, ihtiyaçlar hemen her gün farklılaşıyor. Şehirlerin sınırları aynı kalıyor. Fakat hafızaları ve ruhları, günün şartlarına göre bazen genişliyor, bazen daralıyor. Bir şehir, her gün yeniden inşa edilir. Ya da onlardan koparılan tarihle yıkılır. Bir şehrin kimliği ile o şehirde yaşayan insanların kimliği daima alışveriş halindedir. İki şehri birbirinden ayıran, koordinatları değil, kimlikleridir. Fakat son yıllarda görüyoruz ki, şehirler artık birbirilerine daha çok benzer hale geldi. Küreselleşme, kimlikleri tek tipli hale getirirken, şehirleri de çoraklaştırdı.

Sıfır Atık Projesi Desteklenmeli

Şehirlerin en önemli sorunlarından birinin de, atık meselesi olduğunu aktaran Erdoğan, ‘’Kentlere göçün artmasıyla doğru orantılı olarak atık miktarımız artıyor. Plastik ne yazık ki, tüm dünyayı esir almış durumda. Korkum o ki, 21. yy. ne bilgi, ne teknoloji, tarihe ‘plastik çağı’ olarak geçecek. Araştırmalar, 2050’de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. İşte bu gerçeklerden hareketle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla 2017’de sıfır atık projesini başlattık. İlk etapta kamu binalarımız sisteme dahil oldu. 2023 senesine kadar sıfır atık sistemini tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Amaç: Yaşam Kalitesi, Yüksek Mutlu Şehircilik

15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştayın düzenleneceği zirve kapsamında; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunlar, bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak, mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.

Kocaeli’nin kış turizminde gözde bölgesi Kartepe’de gerçekleştirilecek zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfı bulunuyor.

Üç gün sürecek zirve sonunda oturumlar ve konuşmalardan oluşan ortak akıl "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak.