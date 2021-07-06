Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar duygularını bakın nasıl anlattı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun daveti üzerine takım arkadaşlarıyla Ankara'daki kampını tamamladıktan sonra Şanlıurfa'daki evine dönen 13 yaşındaki Merve Akpınar, Ankara'da yaşadıklarını anlattı. Ailesinin kendisine tam destek verdiği Akpınar, hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

“Kız çocuklarının umudu olacağım”

Genç sporcu Akpınar, "Benim bu kadar takip edileceğim aklımdan bile geçmezdi. Belki 100 kişi falan görür sanıyordum ama şarkıcılardan, yazarlara kadar beni görüp de yorumlar yapıldı. Onlara teşekkür ediyorum. Yaptığım şey gerçekten zordu ama son yaşananlar bana daha fazla ağırlık verdi. Ben başarabileceğime inanıyorum. Kız çocuklarının umudu ve sesi olacağım. Kız kardeşlerime layık bir sporcu ve kız çocuğu olmaya çalışacağım. Kendime inanıyorum, bana destek veren öğretmenlerim çok fazlaydı. Ben de emeği olan herkese layık bir sporcu olacağım. Çevreden ve akrabalarımdan yanlış yorumlarda bulunanlar vardı. Benim spor yapamayacağıma inananlar vardı. 'Sen şort giyemezsin, oran buran görünür' diyorlardı. İlk zamanlar aslında onlara inandım ama sonrasında kendime güvendim. Hocalarım da sağ olsun ailelerimizin rahat etmesi için bize uzun çoraplar aldı, çözüm buldu. Herkesin söylediği ön yargıları yıkacağım. Kız çocuklarının sesi olacağım. İyi bir sporcu olacağım. Omzumda çok fazla yük var. Bu benim için spora engel olmayacak. Derslerime de çalışacağım, sporumu da yapacağım. Benim derslerime hiçbir şey engel olmayacak. Şımarmadan devam edeceğim. İlerleyen yıllarda yurt dışına da gidip sporuma devam etmek istiyorum” dedi.

"Ben artık sadece Merve değilim, herkesim"

Tepkilerin çevresinden olduğunu belirten Akpınar, "Ailem bir şey demedi ama çevreden onlar da etkileniyordu. Benim başarılı olabileceğime inandıktan sonra ailem de desteklemeye başladı. Paylaşımlardan sonra arayan soran çok oldu. Akrabalarımdan çok telefon geldi, telefonlar susmadı. Kötü yorumlarda bulunanlar takip etmeye başladılar. Beni eleştirenler, şimdi kendi çocuklarına kızmaya başladılar. Bana aferin diyorlar, kendi çocuklarına 'Bu kıza yapamaz dedik ama bizim çocuktan daha başarılı oldu' diye kızmaya başladılar. Ben artık sadece Merve değilim, ben Sultandağı'nda kiraz toplayan Berfin'im, sulama yapan Tuğba'yım, Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Ben artık sadece Merve değilim, herkesim. Benim gibi arkadaşlarım, hayallerinden vazgeçmesinler. Sorunlar çıkabilir ama bunlar engel olmamalı. Benim de birçok zorluklarım vardı ama pes etmedim. Kimse pes etmesin, derslere engel değil. Bilgi ediniyorsun, başka yerleri görüyorsun. O yüzden hayallerinizden vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.

“Biz çocuklarımıza tam sahip çıkamıyoruz”

Baba Ali Akpınar ise herkesin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, “İnşallah herkes çocuğuna destek olur. Çok duygulandım. Ben bunu beklemiyordum işin gerçeği, görünce şok oldum. Demek ki bizim çocukların eksiği var, demek biz çocuklarımıza tam sahip çıkamıyoruz, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.