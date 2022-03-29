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Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere bugün yapılacak! Dolmabaçe'den barış kararı çıkması bekleniyor!

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Güncel 29.03.2022, 09:32
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere bugün yapılacak! Dolmabaçe'den barış kararı çıkması bekleniyor!


Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bu kez müzakerelere ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının bugün saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

TOPLANTININ AÇILIŞ KONUŞMASINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısı öncesinde Dolmabahçe'de görüşecek ve toplantının açılışında konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

KULEBA: İNSANLAR, TOPRAK VE EGEMENLİK ÜZERİNE PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısında asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacağını bildirdi.

Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır" dedi.

Ukrayna'nın tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır" bilgisini verdi.

LAVROV: ÖNEMLİ OLAN YAPILACAK TOPLANTININ İYİ HAZIRLANMIŞ OLMASIDIR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini belirten Lavrov, "Önemli olan yapılacak toplantının iyi hazırlanmış olmasıdır. Bunca yıl büyük miktarda sorun birikti. Bu yüzden sadece görüşmek ve sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum şeklinde görüş alışverişinde bulunmak sadece ters etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, savaş başladıktan sonra Ukrayna tarafının hemen müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu ve Rus tarafının bunu kabul ettiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya’daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.

Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar beyanda bulunmuştu.

TARAFSIZ DIŞ POLİTİKA

Türkiye, iki ülke arasındaki krizin başlangıcından bu yana taraflarla görüşebilen ülke konumunda. Çeşitli defalar Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçilemeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü, NATO Zirvesi dönüşündeki açıklamalarında sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmesi ya da telefon teması olduğunu aktarmıştı.

#Putin #erdoğan #Ukrayna #zelenstiy #barış #Dolmabahçe
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