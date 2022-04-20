Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sorun yaşayan lojistik sektörünün yurt dışında 60 milyon liraya kadar desteklenmesine karar verildi

Yurtdışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Destekleme kararı, ilgili ülkede en az 5,000 metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye'de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az %51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketlerini kapsıyor. Bu şirketler, Ticaret Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgili hizmet sektöründeki diğer kuruluşları ifade eden işbirliği kuruluşları tarafından belirlenecek.

Yurt dışında ilk kez kurulan tesislere60 milyon liraya kadar destek

Buna göre, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen YILDA şirketlerinin yurt dışında ilk kez kurulan tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının cep depolarının ve bu ağın işletilmesine yönelik giderleri ile yurtdışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletmesi giderleri yüzde 70 oranında ve YILDA başına en fazla 60 milyon liraya kadar desteklenecek.

Cep depolarına 24 milyon lire destek

Bu kapsamda, yurtdışında kiralanan üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı, bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesislerin giderleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 24 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Reklam ve eleman gidermeri için 4.8 milyon lira destek

Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 3 milyon liraya, bu şirketlerde yurt dışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl yüzde 70 diğer yıllar yüzde 50 oranında YILDA başına yıllık en fazla 4.8 milyon lira tutarında desteklenecek.

Teknik altyapı için 3.6 milyon lira destek

Yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere de yüzde 60 oranında ve en fazla 3.6 milyon lira tutarında destek verilecek.

Toplam destek süresi 10 yıl

Bu kapsamda kurulan ve işletilen YILDA'larda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecekDESTEK SÜRESİKarara göre, işbirliği kuruluşları destek unsurlarından en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilecek. Ticaret Bakanlığı performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme sonucunda son 3 yıl boyunca performans kriterlerini karşılayan YILDA'lara 5 yılı aşmamak üzere ilave destek süresi verebilecek. Toplam destek süresi 10 yılı aşamayacak. Performans kriterlerini birbirini izleyen 3 yıl boyunca karşılamayan YILDA'lar destek kapsamı dışında bırakılacak.

Bir yıl içinde 8 YILDA'ya destek sağlanacak

Karar kapsamında her yıl desteklenecek YILDA sayısı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yıllara sâri olmak üzere desteklenen YILDA sayısı toplam 8'i geçemeyecek