Rıza Bey Apartmanı’nda mucize! 4 yaşındaki Ayda canlı çıkarıldı

İzmir’i vuran depremde en çok yıkımın yaşandığı Bayraklı’dan bir mucize haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir çok ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir bebeğe sağ olarak ulaşıldığını paylaştı.

91 saat sonra ulaşılan çocuğun 3 yaşındaki Ayda olduğu öğrenildi.

Bakan Koca Ayda'nın kurtarıldığı anın hemen sonrasında çekilen videoyu paylaştı:

Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda! pic.twitter.com/SCDCsEZ6YS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz.