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Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan: “Sedef hastaları, beklentileri ve istekleri hakkında açık ve net olmalı. Hastalığın onları nasıl etkilediği konusunda doktorlarıyla açık bir şekilde çekinmeden konuşmalı.”

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 29 Ekim günü, Dünya Sedef Hastaları Günü olarak kabul ediliyor. Sedef hastalığı, dünya genelinde yaklaşık 125 milyon civarında insanı etkiliyor.

Güncel 28.10.2021, 11:49 28.10.2021, 11:56
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan: “Sedef hastaları, beklentileri ve istekleri hakkında açık ve net olmalı. Hastalığın onları nasıl etkilediği konusunda doktorlarıyla açık bir şekilde çekinmeden konuşmalı.”

Ekim 2021 – Sedef hastalığı (psoriasis) sık görülen, kronik bir cilt hastalığıdır. Dünyada görülme sıklığı yüz kişide 1,5-2 olarak kabul edilen hastalık, her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte 50-69 yaş grubunda yaygın olarak görülüyor.2,3 Dünya genelinde yaklaşık 125 milyon civarında insanı etkileyen hastalık; kaşıntı, yanma ve batmadan dolayı önemli ölçüde fiziksel ağrı ve rahatsızlığa neden olabiliyor.1,2

“Sedef hastalığının belirtileri görünür olduğu için ruh sağlığını da etkileyebiliyor”

Dünya Sedef Hastaları Günü’nde hastalıkla ilgili açıklamalarda bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan; “Sedef hastalığı bir cilt hastalığından çok daha fazlası olma özelliği taşıyor. Sedef hastalığının kesin nedeni bilinmemekle beraber, bilim insanları bağışıklık sisteminin sebepsizce deri hücrelerinde bir reaksiyona neden olduğuna ve bunun deri hücrelerinin çoğalma döngüsünü hızlandırdığına inanıyor.” diye konuştu. Hastalığın belirtilerinin görünür olduğu için ruh sağlığını da etkileyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, “Sedef ile yaşayan çoğu kişi hastalıklarından dolayı utanma, öz saygı eksikliği, anksiyete ve depresyon sıklığında artış yaşıyor.” dedi.

“Hastalıkla mücadelede aile ve çevre desteği çok önemli”

Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan; “Sedef hastaları sosyal hayattan uzaklaştıkça sigara, alkol ve madde bağımlılığı, yeme bozukluğu gibi rahatsızlıklara yakalanabiliyorlar. Bu yüzden, hastalıkla mücadelede aile ve çevre desteği çok önemli. Doktorların da bu bakış açısıyla hastalarını değerlendirmelerini öneririm” dedi.

“Tıp alanındaki gelişmeler sayesinde hastalığın belirtilerinden kurtulmak artık mümkün”

Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan; “Sedef hastalarının yaşam kaliteleri de önemli derecede etkileniyor. Yapılan çalışmalar sedef hastalarında kendini çekici bulmama, özgüvende azalma ve depresif yapı nedeniyle aile yaşamında ve iş hayatında sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu psikolojik sorunlar sedef hastasında “damgalanma” etkisini ortaya çıkartıyor.” dedi.  Sedefin yaşam boyu süren bir hastalık olduğu için, tedavisinin de kişiye özel olarak belirlenmesini vurgulayan Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, “Tıp alanındaki son gelişmeler sayesinde sedef hastalığının belirtilerinden kurtulmak artık mümkün. Sedef hastaları, beklentileri ve istekleri hakkında açık ve net olmalı. Hastalığın onları nasıl etkilediği konusunda doktorlarıyla açık bir şekilde çekinmeden konuşmalı.” diye ekledi.

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