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PKK'ya bir darbe daha! '14 terörist etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.
Güncel 01.06.2022, 15:02 01.06.2022, 15:07
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:
Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.