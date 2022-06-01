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PKK'ya bir darbe daha! '14 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

Güncel 01.06.2022, 15:02 01.06.2022, 15:07
PKK'ya bir darbe daha! '14 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

#PKK #terörist #darbe
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