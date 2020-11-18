Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından açıldı.TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi teorilerine ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun şekilde hem fiziksel hem de online şekilde hibrit olarak yapılan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Pandemi sonrası yapılan en büyük fuar olma özelliğine sahip olan ve 21 Kasım’da sona erecek MÜSİAD EXPO 2020, 10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan MÜSİAD EXPO 2020’de online da ise ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması bekleniyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması da hedefleniyor.

Maske, Mesafe, Temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülen organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri giriyor ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanılıyor.TÜYAP ekibi yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise fuar alanında görev yapıyor.

YENİ İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRİLECEK

Açılış töreninde konuşan ve Türkiye’deki iş hayatının artık adeta vazgeçilmez organizasyonları arasında yer alan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nın ses getirecek bir başarıya imza atmasını beklediklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “MÜSİAD EXPO gibi geniş kapsamlı etkinlikler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmemize vesile oluyor. Yaşadığımız bu zor günlerde; ülkeler arasında kurulan ortak yatırım, ortak üretim ve ortak ticaret imkânları salgına karşı güçlü bir ekonomik bağışıklık geliştirilmesine imkan sağlayacak. Salgın sonrası dönemin kazananları, işbirliğini bugünden kurup, hızla harekete geçenler olacak” dedi.

Türkiye’yi dünyanın sayılı bölgesel üretim ve inovasyon merkezlerinden biri yapmayı hedef olarak önlerine koyduklarını söyleyen Bakan Varank, Türkiye’nin üretim altyapıları, kusursuz işleyen tedarik ağı, nitelikli insan kaynağı, çalışkan girişimciler ve güçlü Ar-Ge ekosistemiyle bu hedefe emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.

MÜSİAD EXPO 2020’debu sene kendisini ekstra heyecanlandıran yeniliğin ilk kez açılan Girişimcilik Alanı olduğunu söyleyen Varank, MÜSİAD yönetimine göstermiş olduğu vizyon için de teşekkür etti.,

Avrupa’da 18 ülkeye gıda ürünleri ihracatıyla sektörün öncü kuruluşlarından biri olan Çiloğlu Gıda Müsiad Expo'da yerini aldı.

125 ÜLKEDEN 15 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ GELECEK

MÜSİAD EXPO 2020’ye Venezuela’dan Özbekistan’a, Azerbaycan’dan Kıbrıs’a, Endonezya’dan Almanya’ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın gerçekleşeceğinin bilgisini veren MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan,“Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talep, 125 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçinin gelecek olması, üretim-ticaret-yatırım ve istihdam adına milli makro politikalarımızı tazelediğimiz şu günlerde, bizleri ayrıca mutlu etmektedir” dedi.

Fuarda 4 kıtadan 20 yeni kuruluşla MoU anlaşması imzalanarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında önemli bir adım atılacağının bilgisini veren Kaan, MÜSİAD EXPO 2020’nin bu yılki ilklerinden bir diğeri ise ilk kez açılacak “Girişimcilik Alanı” olduğunu hatırlattı.Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımların, ziyaretçilerle bu holde buluşacağını söyleyen Kaan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yılki EXPO’da farklı olarak ayrıca Karavan Turizmini desteklemek amacıyla her gelir düzeyine hitap edecek karavanlar da fuarımızda yer alacaktır.Biliyorsunuz karavan turizmi, Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme ve Turizm Yatırımlarını çeşitlendirme stratejimiz kapsamında ilk kez MÜSİAD tarafından ortaya konmuş ve oldukça geniş bir zeminde rağbet görmüştür. Bu itibarla biz de bu yılki EXPO 2020’de Karavan Üreticilerine yer verdik. Bunun dışında bu yıl EXPO 2020 kapsamında milli elektrikli araçların da gösterimi gerçekleşecektir. Milli gurur kaynağımız olan ve Yeşil mutabakatın destekleyicisi olarak da algılanması gereken, bu girişime MÜSİAD olarak Fuar bünyesinde yer vermekten dolayı çok mutluyuz”

HANGİ ORGANİZASYONLAR YER ALACAK?

Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 50 ülkeden 400 yabancı alım heyetinin katılacağı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.

19 Kasım’da düzenlenecek, dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri. Virüsün Ekonomisi’nin tartışılacağı forumda COVİD-19 sonrası patlama yaşayacak sektörler hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Aynı gün Dünya Başkanlar Toplantısı’da yapılacak.

20 Kasım’da ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fuarı ziyaret edecek.Aynı gün T.C. Ticaret Bakanlığı Alım Heyetleri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de fuar kapsamında düzenlenecek. Bu zirveye, 82 fahri konsolosun katılım sağlayacak.

Ülke ve panel sunumlarının yapılacağı fuarın son gününde ise MÜSİAD Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak. MÜSİAD’ın bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 MOU anlaşma imzaladı.MÜSİAD EXPO 2020’de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasından adımlar atılacak.