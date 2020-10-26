Ölmemeleri büyük şans...

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Antalya’da biri yabancı uyruklu iki genç, 20 metrelik falezlerden denize atlayıp o anları da arkadaşlarına cep telefonuyla çektirdi. Gençlerin tehlikeli atlayışını çeken arkadaşları, “Kafayı yemişsiniz” yorumunda bulundu.
Güncel 26.10.2020, 14:25
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Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı yakınlarındaki falezlere gelen biri yabancı uyruklu iki genç, yaklaşık 20 metre yükseklikten denize atlamak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada gençler, cep telefonunu arkadaşlarına verip atlayışlarını çekmelerini istedi. Gençler sırayla tehlikeli noktadan atladı. Yabancı uyruklu genç atlayış sonrası ‘very nice’ derken, görüntüyü çeken arkadaşları da, Türk arkadaşı için ‘Oktay sen kafayı yemişsin’ yorumunda bulundu.
Gençler bu görüntüyü ise sosyal medyadan paylaştı.
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