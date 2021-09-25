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Oğluyla kavga eden çocuğa zorla özür diletip o anları kameraya aldı! Küçük çocuğa psikolojik dehşet!
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Oğluyla kavga eden çocuğa zorla özür diletip o anları kameraya aldı! Küçük çocuğa psikolojik dehşet!
İstanbul'da bir kadın, oğluyla kavga eden çocuğa kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşattı. O anları da kayda aldı. Yakaladığı çocuğa hareketler yağdıran kadın, çığlık çığlığa ağlayan çocuktan özür dilettirene kadar işkencesini sürdürdü.
Güncel 25.09.2021, 13:50 25.09.2021, 13:51
İstanbul Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı. Çığlık çığlığa ağlayan çocuğa özür dilettiren vicdansız kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞU YAKALADI
İHA'daki haberde iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde ilkokul bahçesinde meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı.
O ANLARI KAYDA DA ALDI
Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, o anları da kayda aldı. Kadının sözlü işkencesi çocuğa özür diletene kadar devam etti.
(İHA)