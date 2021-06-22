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Nedim Şener'den Uğur Dündar'a destek!

Nedim Şener, sosyal medya hesabından Gazeteci Uğur Dündar için: "Sevin sevmeyin ama Uğur Dündar istese medya imparatoru olurdu. Ama o muhabir ruhunu hiç bırakmadı. Türedi medya sahipleri gibi olmadı. Gün geldi muhabirlerin maaşını cebinden ödedi. “Medyada hakkımı yedi” diyen bir kişi çıkmaz. 40’ıncı yılında yazdığım kitabı dürüstlük aktimizdir" ifadelerini kullandı.

Güncel 22.06.2021, 15:39 22.06.2021, 15:42
Nedim Şener'den Uğur Dündar'a destek!

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