Nedim Şener'den Uğur Dündar'a destek!

Sevin sevmeyin ama Uğur Dündar istese medya imparatoru olurdu. Ama o muhabir ruhunu hiç bırakmadı. Türedi medya sahipleri gibi olmadı. Gün geldi muhabirlerin maaşını cebinden ödedi. “Medyada hakkımı yedi” diyen bir kişi çıkmaz. 40’ıncı yılında yazdığım kitabı dürüstlük aktimizdir pic.twitter.com/K6VYHG3FqD