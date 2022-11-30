Müzik yasağı devam ediyor mu? İşte detaylar...

Müzik yasağı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ardından, müzik yasağı kalktı mı ve konserler saat kaçla kaç arası yapılacak soruları gündeme geliyor. Müzik yasağı kalktı mı ve konserler saat kaçla kaç arası yapılacak sorularına yanıt aranıyor. Müzik yasağı kalktı mı? Konserler saat kaçla kaç arası yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Müzik yasağı, birçok sebeplerden dolayı gece 00:00 kadar kısıtlama getirilmiştir. Ardından bu süre 01:00 kadar uzatıldı. Tekrar gündeme gelen müzik yasağı ile ilgili açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildiri yayınlandı. Buna göre, 'Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği' göre, müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yeniden düzenlenebilecek. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikler saat 10:00'da başlayıp 01:00'da biteceğini ifade etti.