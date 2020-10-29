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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı klibi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı klibi Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir klip yayınladı.
Güncel 29.10.2020, 09:37 29.10.2020, 09:42
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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yayınlanan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca bir de klip yer aldı
Cumhuriyetimizin 97’nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! #29EkimCumhuriyetBayramı ???????? pic.twitter.com/yitgvDyEb7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2020
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