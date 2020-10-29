banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Bayramın en anlamlı görüntüsü...
Bayramın en anlamlı görüntüsü...
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
Avrupa'da Yeni Koronavirüs Önlemleri!
Avrupa'da Yeni Koronavirüs Önlemleri!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı klibi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı klibi Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir klip yayınladı.

Güncel 29.10.2020, 09:37 29.10.2020, 09:42
3
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı klibi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yayınlanan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca bir de klip yer aldı

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
hafif yağmur
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3