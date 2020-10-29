Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı klibi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yayınlanan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca bir de klip yer aldı

Cumhuriyetimizin 97’nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! #29EkimCumhuriyetBayramı ???????? pic.twitter.com/yitgvDyEb7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2020