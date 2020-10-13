MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yangınlar son zamanların en trajik olayları arasındadır'

Bugün günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde peş peşe çıkan orman yangınlarına dikkat çeken Genel Başkan Bahçeli, “Yangınların nasıl çıktığı ile ilgili araştırma ve incelemeler doğal mecrasında devam etmektedir. Ağacımıza doğamıza, insanımıza kim ya da kimler sabotaj yapmışsa bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları ertelenemez bir hedeftir. Özellikle “Ateşin Çocukları” isimli PKK aparatı bir oluşum tüm dikkatleri üzerine çekmiştir” ifadelerini kullandı.

“Yangınlar son zamanların en trajik olayları arasındadır”

Ormanı topraktan ayrı düşünmek, ayrı düşlemek ve ayrı yorumlamanın mümkün olmadığını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Ormana kast eden toprağa, toprağa kast eden vatana kast etmiştir. Hatay'ın Belen ilçesinde 9 Ekim Cuma günü ormanlık alanda çıkan, daha doğrusu çıkartılan yangın rüzgarın da etkisi ile yerleşim yerlerine sıçramıştır. Ardından İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılmıştır. Evleri yanan ve riskli bölgelerde oturan vatandaşımız bulundukları meskûn mahallelerden emniyet içinde tahliye edilmişlerdir. Hatay'da 9'u ormanlık 6'sı da kırsal alanda olmak üzere 15 yangın vakası tespit edilmiştir. Çok şükür yangınlar güçlükle de olsa kontrol altına alınmıştır. Yüreğimizi ağzımıza getiren, duyan ve gören herkesi korkuya sevk eden felaket yöre insanımızı ve doğal güzelliklerimizi vahim ölçüde etkilemiştir. Hatay ve Kahraman Maraş'ta insanlarımızı evsiz bırakan tarım arazilerini çöle çeviren, ağaçları yakıp yıkan, bitkileri hayvanları katleden yangın son zamanların en trajik olayları arasındadır” şeklinde konuştu.

Osmaniye ve Trabzon'da da orman yangınlarının görülmesinin büyük bir kayıp ve üzüntüye yol açtığına değinen Bahçeli, “Yangınların nasıl çıktığı ile ilgili araştırma ve incelemeler doğal mecrasında devam etmektedir. Ağacımıza doğamıza, insanımıza kim ya da kimler sabotaj yapmışsa bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları ertelenemez bir hedeftir. Özellikle “Ateşin Çocukları” isimli PKK aparatı bir oluşum tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Bilindiği üzere bölücü terör örgütü 2019 yılında 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi'nin kurulduğunu, bu hain grubun kibrit ve çakmakla mücadele edeceğini duyurmuştur. Bu canilerin ilk eylemi 11 Temmuz 2019'da Fethiye'de ortaya çıkan orman yangını ile görülmüştü. Bu teröristler Hatay'daki sözde kutsal ateşi de selamlamış ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da şudur; 'Bunlar iblisin çocukları, ifridin çeşitleri, ihanetin çakallarıdır.' Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır” diye konuştu.

“Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin haktan ve hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu”

Son zamanlarda çıkan yangınlar hakkında bazı kesimlerin suskunluğa büründüğünü hatırlatan Bahçeli, “Dün emzikli bebeklerimize kurşun sıkanlar bugün ormanlarımızı yakıp canlıları ateşte kavurdular. Dün sözde öz yönetim ilanları ile vatanımızın bir bölümünü işgale kalktılar, bugün ağaçlarımıza, kuşlarımıza, yeşil bitki örtümüze nefret saçtılar. Dün masum insanlarımızı, Mehmetlerimizi, polislerimizi, korucularımızı katlettiler. Bugünde aynı yerdeler. Hazin gelişmeler karşısında aydın müsveddelerinin tepkilerini duyanınız oldu mu? Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin haktan ve hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Savaşa hayır bildirileri hazırlayıp çözülmeye, çürümeye ve çöküşe boyun eğmemizi isteyen, aklı ve kalbi esirlenmiş, iş birlikçi güruhun itirazına tesadüf edeniniz oldu mu? Peki terörist Demirtaş'ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Bırakınız büyüğünü, en küçüğünden bir sitem işitildi mi? Kılıçdaroğlu şereften ne anlıyor, şeref deyince aklına ve hatırına ne geliyor? Hayata ve doğaya kast eden hainlerin elebaşı Demirtaş ile ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere; 'Nasılsınız, iyi misiniz?' açıklamalarında bulundu.

“Teröriste terörist diyemeyen, bize göre teröristtir”

Teröriste terörist diyemeyenler olduğunu ve kendilerine göre onların da terörist sayıldığını belirten Bahçeli, “Terör sevicileri, terörist hayranları, eğip bükmeden istismar ve inkara yeltenmeden şu soruma da cevap vermelidirler; geçtiğimiz hafta Ağrı Doğu Beyazıt'ta şehit düşen ve gelecek ay evlenecek olan Çorum İskilipli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın muhterem annesine, babasına, hatta al bayrağa sarılı tabutuna kapanıp ağlayan nişanlısı Hatice Karagöz evladımıza ne diyecek, ne anlatacaklar? Onların gözlerinin içine hangi cesaretle bakabilecekler? Teröriste terörist diyemeyen, bize göre teröristtir. Hainlere arka çıkan, kol kanat geren bununla da yetinmeyip siyasi iş birliğine heves eden kim varsa, dökülen kanda, yanan ormanda, yıkılan umutlarda payları ve parmak izleri olan namertlerdir. Demokrasi ve ekoloji mücadelesi birbirinden koparılamaz masalı anlatan bölücülerin, insana, doğaya ve hayvana düşman olduklarını söylemek, bu suretle düşmana da hak ettiği muameleyi yapmak vicdan sahibi herkesin boyun borcu vatan ödevidir. Hatay'da evi barkı yanan ağacı ve tarlası ateşe verilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve muktedirdir. Hükümet durumun ciddiyeti ve önemini fazlası ile kavramıştır. Nereler yakılmışsa ümidim eskisinden daha da yeşile kavuşmasıdır. Ümit ediyorum ki bütün imkanlar seferber edilerek facianın yaraları sarılacak, zarar ve ziyanlar gecikmeye maal bırakmadan telafi edileceklerdir” şeklinde konuştu.

“Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz, saldırılara direnecek olan siper hattı Cumhur İttifakı'yız”

Cumhur İttifakı ile bir siper hattı oluşturduklarını vurgulayan Bahçeli, “Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, tedavi gören kahramanlarımıza da şifalar temenni ediyorum. Unutmayınız tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek toprağımız vardır. Topraklarımız susuz kalsa da hamdolsun sulayacak kanımız vardır. Düşman çok olsa da yenecek kudretimiz vardır. Zalimler karşımıza çıksa da alayını yıkacak imanımız vardır. Eğilmez başız, inmeyecek bayrağız, işgal kabul etmeyecek iradeyiz. Nitekim biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz, saldırılara direnecek olan siper hattı Cumhur İttifakı'yız yıkılmaz iradeyiz” ifadelerini kullandı.