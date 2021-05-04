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MHP'den Habertürk sunucusuna ağır hakaret!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Habertürk sunucusu Ebru Baki'ye ağız dolusu hakaretlerde bulundu. Yönter, Baki hakkında, "Edepsiz, terbiyesiz, kokuşmuş" ifadelerini kullandı. 

Güncel 04.05.2021, 13:59
MHP'den Habertürk sunucusuna ağır hakaret!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk sunucusu Ebru Baki'yi hedef gösterdi ve ağır hakaretlerde bulundu. 

Yönter şunları yazdı: 

1)- Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?-----------

2)- Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!

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