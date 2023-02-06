Maraş depremi sonrasında hangi ülkeler Türkiye'ye yardım teklifinde bulundu?

Depremin ardından, yardım teklifinde bulunan ülkelerden bazıları şöyle:

AZERBAYCAN

Geçtiğimiz saatlerde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Türkiye’ye 370 kişilik arama kurtarma ekininin gönderileceğini açıkladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

ALMANYA

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türk yetkililer ile koordinasyon içinde olduklarını duyurdu. Acil durum jeneratörleri, çadır ve battaniye de dahil olmak üzere depremden etkilenen bölgelere yardım malzemeleri gönderileceği aktarıldı. Faeser, su arıtma üniteleri da sağlanabileceğini belirtti.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye ile iletişime geçeceğini belirtti.

HİNDİSTAN

Hindistan’da Narendra Modi hükümeti, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden özel eğitimli köpek ekipleri ve ekipmanlarına sahip 100 personelden oluşan iki ekibin arama kurtarma operasyonları için afet bölgesine uçmaya hazır olduğunu duyurdu.

POLONYA

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Mariusz Kamiński, 76 itfaiyeci ve sekiz kurtarma köpeğinden oluşan HUSAR kurtarma grubunu göndereceklerini dile getirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremi duyunca derinden üzüldüm. Hayatını kaybeden çok sayıda aileye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. AB sizinle tam bir dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarčič, AB'nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla temas halinde olduğunu ve sahada çalışan ilk yardım ekiplerine yardımcı olmak için Copernicus uydu haritalama hizmetini etkinleştirildiğini duyurdu.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" ifadelerini kulandı.

TAYVAN

Tayvan, Türkiye'ye gitmeye hazır 130 kişilik bir ekibin, beş arama köpeği ve 13 ton yardım malzemesinin hazır bulunduğunu ve Türkiye'den yanıt beklediklerini açıkladı.

RUSYA

Rusya, 100 kurtarıcıyla birlikte iki IL-76 uçağının gerekirse Türkiye'ye uçmaya hazır olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Maraş merkezli deprem dolayısıyla Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Miçotakis, paylaşımında depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek" ifadelerine yer verdi.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu: "Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor."

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini aktardı. İsrail Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türk mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğu ve ilgili heyetin 'en kısa süre içinde yola çıkması için çalışmalarını tamamlayacaklarını' kaydetti.

İTALYA

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir" ifadesi kullanıldı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle. Birleşik Krallık elinden gelen her şekilde yardıma hazırdır" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında ise Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, "Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremle şok oldum. Düşüncelerimiz depremin kurbanları ve aileleriyle. Finlandiya yardıma hazırdır" ifadesi yer aldı.

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dilediğini belirtti. Vucic, "Sırbistan bu zor zamanlarda yanınızdadır ve gerekli tüm yardımı sağlamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından Türkiye ve Suriye'den korkunç görüntüler geliyor. Fransa mahalli halka acil yardım sağlamaya hazırdır. Yaslı ailelere başsağlığı diliyoruz" dedi.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da "(Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan’a bugünkü trajik depremin ardından Türk halkı için taziyelerimi sunmak isterim. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye'ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim" değerlendirmesini yaptı.

İSVİÇRE

İsviçre Dışişleri Bakanı Bakanı Ignazio Cassis Twitter’daki paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na baş sağlığı dileklerini ilettiğini belirterek, “İsviçre Türkiye’nin yanındadır ve insani yardım teklif etmektedir” dedi.