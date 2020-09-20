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Malatya'da 4 şiddetinde deprem

Güncel 20.09.2020, 09:06
Malatya'da 4 şiddetinde deprem

Malatya'da 4 şiddetinde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Yazıhan olan deprem 6.3 kilometre derinlikte oluştu.

Depremin şiddeti 4 olarak ölçüldü.

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