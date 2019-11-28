MAHLE: Aftermarketi gelecekte neler bekliyor?

Stuttgart/Almanya, 25 Kasım 2019 – Yağ pompası servislerin gündelik işlerinin klasik bir parçasıdır. O halde, e-mobilitenin gelişimi yağ yönetimini nasıl etkiliyor?

Elektrikli ve hibrit araçlar için hafif ve verimli yağ yönetim çözümleri gerekiyor

MAHLE, OEM uzmanlığı sayesinde aftermarkete hızlı bir şekilde tedariğe başlayabiliyor

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “Bugün orijinal ekipman olarak kullanılan bir MAHLE ürünü, yarın aftermarkete yüksek bulunabilirlik seviyesi, en yüksek kalite ve serviste ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetler ve bilgiler ile birlikte, toplam bir çözüm olarak sunulabiliyor. Tanılama cihazlarından eğitimlere kadar geniş bir yelpaze.”

MAHLE bir süredir, yeni mobilite alanındaki ürün yelpazesini genişleterek mobilite dönüşümüne hazırlanıyor ve geleceğin MAHLE Aftermarket ürün yelpazesi için zemin hazırlıyor. MAHLE, bir çözüm sağlayıcı olarak sadece doğru yedek parçaları sunmakla kalmıyor, ayrıca servisleri tanılama cihazları ve servis cihazları, eğitim, tamir ve bakım bilgileri (RMI) ile de destekliyor.