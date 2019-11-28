Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
107126
ALTIN
269.617
DOLAR
5.7645
STERLİN
7.4390
EURO
6.3435

MAHLE: Aftermarketi gelecekte neler bekliyor?

Yağ soğutmalı güç aktarım sistemi bulunan elektrikli araçlardaki yağ yönetim talepleri, klasik yanmalı motorlardan belirgin şekilde farklı. MAHLE bu nedenle, OEM iş segmenti için filtre, elektrikli yağ pompası, soğutucu ve termostattan oluşan yeni bir yağ yönetim modülünü pazara sundu. Bu yağ yönetim modülü sayesinde, araç üreticileri yüksek performanslı elektrikli tahriklerin gelişmesiyle ilişkili artan gereklilikleri karşılayabiliyorlar. MAHLE, orijinal ekipman uzmanlığı sayesinde, tamir ve bakım için ihtiyaç duyulan değişim parçalarını—örneğin filtre elemanları, soğutucular ya da pompalar—aftermarkete de hızlı bir şekilde sunabiliyor.

MAHLE: Aftermarketi gelecekte neler bekliyor?

Yağ soğutmalı güç aktarım sistemi bulunan elektrikli araçlardaki yağ yönetim talepleri, klasik yanmalı motorlardan belirgin şekilde farklı. MAHLE bu nedenle, OEM iş segmenti için filtre, elektrikli yağ pompası, soğutucu ve termostattan oluşan yeni bir yağ yönetim modülünü pazara sundu. Bu yağ yönetim modülü sayesinde, araç üreticileri yüksek performanslı elektrikli tahriklerin gelişmesiyle ilişkili artan gereklilikleri karşılayabiliyorlar. MAHLE, orijinal ekipman uzmanlığı sayesinde, tamir ve bakım için ihtiyaç duyulan değişim parçalarını—örneğin filtre elemanları, soğutucular ya da pompalar—aftermarkete de hızlı bir şekilde sunabiliyor.

28 Kasım 2019 Perşembe 13:59
1246 Okunma
MAHLE: Aftermarketi gelecekte neler bekliyor?

Stuttgart/Almanya, 25 Kasım 2019 – Yağ pompası servislerin gündelik işlerinin klasik bir parçasıdır. O halde, e-mobilitenin gelişimi yağ yönetimini nasıl etkiliyor?

  • Elektrikli ve hibrit araçlar için hafif ve verimli yağ yönetim çözümleri gerekiyor
  • MAHLE, OEM uzmanlığı sayesinde aftermarkete hızlı bir şekilde tedariğe başlayabiliyor

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor:  “Bugün orijinal ekipman olarak kullanılan bir MAHLE ürünü, yarın aftermarkete yüksek bulunabilirlik seviyesi, en yüksek kalite ve serviste ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetler ve bilgiler ile birlikte, toplam bir çözüm olarak sunulabiliyor. Tanılama cihazlarından eğitimlere kadar geniş bir yelpaze.”

MAHLE bir süredir, yeni mobilite alanındaki ürün yelpazesini genişleterek mobilite dönüşümüne hazırlanıyor ve geleceğin MAHLE Aftermarket ürün yelpazesi için zemin hazırlıyor. MAHLE, bir çözüm sağlayıcı olarak sadece doğru yedek parçaları sunmakla kalmıyor, ayrıca servisleri tanılama cihazları ve servis cihazları, eğitim, tamir ve bakım bilgileri (RMI) ile de destekliyor.

Son Güncelleme: 28.11.2019 14:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan
Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan
Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu
Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu
İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un
İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim