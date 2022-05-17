Lidyalılar kimdir, ne zaman kuruldu? Lidya'nın başkenti neresidir?

Lidyalılar, M.Ö. 7. Yüzyılda Anadolu'nun batısında Menderes Irmağı ile Gediz Irmağı arasında kalan bölgede kurulmuş bir Antik Çağ uygarlığıdır. İnsanlık tarihine önemli katkıları bulunan Lidyalılar, tarihte ilk defa parayı bulan uygarlık olarak bilinir. Para yapımında elektrolit, gümüş ve altın kullanan Lidyalılar, M.Ö. 6. Yüzyılın ikinci yarısının başlarında Pers İmparatorluğu'nun saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Çok tanrılı dinlere inanan Lidyalılar, Frigyalılar'ın bereket tanrıçası olarak da bilinen Kibele'yi en büyük tanrı olarak bilirlerdi. Lidyalılar'ın ekonomisinde tarım ve ticaret önemli bir yer tutar. Lidya Uygarlığı, kendi başkenti olan Sardes'ten başlayarak Mezopotamya bölgesine kadar uzanan Kral Yolu'nu kullanarak, ticarette büyük başarılar elde etmiştir. Fenikeliler'in alfabesini kullanan Lidyalılar, dokumacılık ve altın işlemeciliği konularında oldukça ilerleme kaydetmişlerdir.

LİDYALILAR NE ZAMAN KURULDU?

Lidyalılar, M.Ö. 687 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren hakimiyet elde ettiği Anadolu'nun batı bölgelerindeki altın madenleri, Lidyalılar'ın yükselişindeki başlıca etkendir. Klasik değiş-tokuş usulü ticaretin yerine parayı icat ederek bir değişim aracı olarak kullanan Lidyalılar, böylece dünya tarihinde ticaretin seyrini değiştiren önemli bir adım atmış oldular.

LİDYALILAR NEYİ BULDU?

Lidyalılar'dan çok daha önce, Sümerler ve Mısır medeniyetinde de para benzeri değişim araçları kullanılmıştır. Bazı değerli metallerin ve tahılların belli ölçeklerle değişim aracı olarak kullanılması Lidyalılar'dan çok daha eskiye dayanmakla birlikte, günümüzdeki anlamıyla para kullanımı ilk olarak Lidyalılar zamanında olmuştur. Altın ve gümüş gibi madenlerden üretilen paraları değişim aracı olarak kullanan Lidyalılar, paranın mucidi olarak tarihe geçmişlerdir.

LİDYALILAR'IN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Lidyalılar'ın başkenti, günümüzde Manisa ilimizin Salihli ilçesine bağlı Sart kasabası yakınlarında yer alan Sardes Antik Kenti olmuştur. Sardes'in başkent olduğu Lidya Uygarlığı, Anadolu'nun Batı bölgelerini kapsayan coğrafyada hüküm sürmüşlerdir.

LİDYALILAR PARAYI NE ZAMAN BULDU?

Lidyalılar'ın parayı ekonomide bir değişim aracı olarak kullanması, kuruldukları yüzyıl olan M.Ö. 7. Yüzyılda olmuştur. Daha öncesinde bazı taşlar, hayvanlar ticarette değiş tokuş için kullanılırdı. Bunlar taşıması zor değişim araçları olduğundan, Lidyalılar çeşitli madenleri kullanarak bugünkü paraya benzer madeni değişim araçlarını basmışlardır. Lidyalılar'ın kullandığı ilk madeni paralar, "sikke" adıyla bilinir. Lidyalılar ürettikleri madeni sikkeleri damgalayarak resmi olarak dolaşıma sokmuşlardır.