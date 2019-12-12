Küçükçekmece Belediyesi 'hacker'ların saldırısına uğradı

Son zamanlarda belediylere yönelik siber saldırılar artıyor. Bu sabah saat 05:40 civarında Küçükçekmece Belediyesi de bu saldırılardan nasibini aldı. Hacker'lar Küçükçekmece Belediyesi'nin veritabanında yer alan binlerce telefon ve e-posta adreslerine küfür içeren sms ve e-postalar gönderdi. Küçükçekmece Belediyesi'nden gelen sakıncalı mesajları okuyan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Konuyla ilgili Küçükçekmece Belediyesi arandığında gün içinde açıklama yapılacağı bilgisi veriliyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gün içinde belediye çalışanları ve bilgi işlem yetkilileriyle toplantı yaptıktan sonra Küçükçekmece halkına gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Belediye Başkanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada Küçükçekmece sakinlerinin verilerinin güvende olduğu belirtildi.