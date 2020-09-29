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KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden yapılan duyuruyla, KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı belirtildi ve giriş ekranı açıldı. Adaylar, T.C kimlik numarası veya YU numarası ve şifreleriyle KPSS tercih sonucunu öğrenebilecek.

Güncel 29.09.2020, 20:17
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KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı kadrolarına KPSS tercihinde bulunan adayların beklediği açıklama geldi. 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilir.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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