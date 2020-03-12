Koronavirüse karşı işyerinizde alabileceğiniz önlemler neler?

Günümüzün büyük vakti işyerimizde geçiyor. Çalışanlar için hastalık riski taşıyan insanlardan izolasyon imkanı epey düşük. Ancak yine de alabileceğiniz bazı önlemler var. Haydi şimdi bunları madde madde sıralayalım...

Hasta ya da hastalık riski taşıyan çalışanlar evden çalıştırılmalı

İşverenin evden ya da ofis dışından çalışma olanaklarını şimdiden araştırması önem taşıyor. Özellikle de hasta ya da riskli çalışanların mümkün olduğunca evden çalıştırılması, virüsün yayılmasını önlemek açısından önemli. Öksürük ya da nefes darlığı gibi solunum yolu hastalığına dair belirtiler gösteren çalışanların derhal diğerlerinden ayrılması ve eve gönderilmesi gerekiyor.

İş yerinde temiz hava akışı sağlanmalı

İş yerinde bürolara temiz hava akışının sağlanması, klimaların filtrelerinin değiştirilmesi de büyük önem taşıyor.

İşveren, çalışanların hijyeni için tüm olanakları sunmalı

İşverenin çalışanların el hijyeni için sabun, kağıt havlu, bilgisayar klavyesi dezenfektanı gibi malzemeleri hazır bulundurması, yüzeylerin düzenli temizliği ihmal edilmemeli.

Koronavirüs teşhisi konduysa iş yerini haberdar etmeli!

Kendisi sağlıklı da olsa evinde koronavirüs teşhisi konmuş biri bulunan çalışanların durumdan işvereni derhal haberdar etmesi gerek.