Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
93640
ALTIN
322.340
DOLAR
6.2939
STERLİN
7.9564
EURO
6.9899

Koronavirüse karşı işyerinizde alabileceğiniz önlemler neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar, kalabalık içine ve sokağa korkuyla çıkmaya başladı. Basit önlemlerle korunma şansınızı artırabilir, yayılmasını önlemeye katkı sağlayabilirsiniz. İşte iş yerlerinde dikkat edilmesi gerekenler...

Koronavirüse karşı işyerinizde alabileceğiniz önlemler neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar, kalabalık içine ve sokağa korkuyla çıkmaya başladı. Basit önlemlerle korunma şansınızı artırabilir, yayılmasını önlemeye katkı sağlayabilirsiniz. İşte iş yerlerinde dikkat edilmesi gerekenler...

12 Mart 2020 Perşembe 17:11
14 Okunma
Koronavirüse karşı işyerinizde alabileceğiniz önlemler neler?

Günümüzün büyük vakti işyerimizde geçiyor. Çalışanlar için hastalık riski taşıyan insanlardan izolasyon imkanı epey düşük. Ancak yine de alabileceğiniz bazı önlemler var. Haydi şimdi bunları madde madde sıralayalım...

Hasta ya da hastalık riski taşıyan çalışanlar evden çalıştırılmalı

İşverenin evden ya da ofis dışından çalışma olanaklarını şimdiden araştırması önem taşıyor. Özellikle de hasta ya da riskli çalışanların mümkün olduğunca evden çalıştırılması, virüsün yayılmasını önlemek açısından önemli. Öksürük ya da nefes darlığı gibi solunum yolu hastalığına dair belirtiler gösteren çalışanların derhal diğerlerinden ayrılması ve eve gönderilmesi gerekiyor.

İş yerinde temiz hava akışı sağlanmalı

İş yerinde bürolara temiz hava akışının sağlanması, klimaların filtrelerinin değiştirilmesi de büyük önem taşıyor.

İşveren, çalışanların hijyeni için tüm olanakları sunmalı

İşverenin çalışanların el hijyeni için sabun, kağıt havlu, bilgisayar klavyesi dezenfektanı gibi malzemeleri hazır bulundurması, yüzeylerin düzenli temizliği ihmal edilmemeli.

İşveren, çalışanların hijyeni için tüm olanakları sunmalı

Koronavirüs teşhisi konduysa iş yerini haberdar etmeli!

Kendisi sağlıklı da olsa evinde koronavirüs teşhisi konmuş biri bulunan çalışanların durumdan işvereni derhal haberdar etmesi gerek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen haber geldi: Okullar kaç gün tatil olacak?
Beklenen haber geldi: Okullar kaç gün tatil olacak?
Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...
Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...
SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim