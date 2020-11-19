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Koronavirüs kısıtlamaları hafta içine kayabilir!

Korona virüse karşı alınan ve yarından itibaren başlayacak olan kısıtlamalar 2 hafta takip edilecek. Ardından salgının seyrine göre yeni kısıtlamalar gündeme gelecek. Kaynak: Korona virüs kısıtlamaları hafta içine kayabilir mi?

Güncel 19.11.2020, 09:17
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Koronavirüs kısıtlamaları hafta içine kayabilir!

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, devreye giren yeni yasaklar önce Bilim Kurulu, ardından Bakanlar Kurulu’nda yapılan toplantılarda alındı. 

Korona virüs salgınında, kapalı mekanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte yaşanan hızlı artışla ilgili aşamalı plan yapıldı. Bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

Hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kesme anlamına geliyor. Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor.

Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı.

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