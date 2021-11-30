Konya ve Niğde'de kum fırtınası! Her yer toz duman! Çok sayıda yaralı var...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınasıoluştu. Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

KUM FIRTINASI KAZALARA SEBEP OLDU

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle aralarında 2 kamyon ile 2 TIR'ın bulunduğu 8 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 8 kişi, Konyave Cihanbeyli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kum fırtınası ve meydana gelen kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

NİĞDE'DE KUM FIRTINASI

Niğde'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolunda kazalar meydana geldi. Yollar, geçici süre ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde sisle birlikte etkili olan kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolunda trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hafif yaralandı, araçlarda ise hasar oluştu. Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu, geçici süre trafiğe kapatıldı.

VALİLİKTEN UYARI

Valilikten yapılan açıklamada ise Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi yönü ile Çukurkuyu belde yolunda kum fırtınası olduğu belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde Kum Fırtınası oluştu.

TRAFİK DURDU

Aksaray’da Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası ulaşım durdururken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolunda yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciler de zor anlar yaşadı.

Aksaray Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası sebebiyle polis ekipleri il merkezi çıkışından karayolunu trafiğe kapattı. Kum fırtınası sebebiyle karayolunda adeta göz gözü görmezken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolunda yaşananları görüntülemek için kum fırtınasının yoğun olarak yaşandığı Taşpınar mevkisine giden haberciler de zor anlar yaşadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Yasin Can kum fırtınası altında zor anlar yaşadıklarını, güçlükle çekim yapmaya çalıştıklarını anlattı. Ulaşımına kapanan karayolunda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.