Kısıtlamada alışveriş, seyahat ve cenazeler nasıl yapılacak?

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00 itibarıyla başlayacak, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Hafta sonunun tamamını kapsayacak kısıtlama ile ilgili merak edilenler ve cevapları ise şöyle;

ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK Mİ?

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yürüme mesafesindeki, fırın ve unlu mamul satış yerleri de haftasonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere 10.00-17.00 arasında gidilebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek. Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.

DIŞARIDA YEMEK SİPARİŞİ VERİLEBİLİR Mİ?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT

Haftasonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak. Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek.

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI VATANDAŞLAR İÇİN...

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

CENAZELER NE OLACAK?

Cenazelere sadece vefat edenin birinci derecede yakınları katılabilecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında cenaze namazı en fazla 30 kişi ile kılınabilecek.

KISITLAMADAN MUAF KESİMLER VAR MI?

Hastaneden taburcu olanlar ya da randevusu bulunanlar, birinci derecede yakınının cenazesine katılacaklar, şehre son 5 gün içinde gelmiş ya da kalacak yeri olmayanlar, ÖSYM ya da diğer merkezi sınavlara katılacaklar, terhis olan askerler ve cezaevinden çıkanlar ile özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca, kısıtlamadan, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetleri muaf tutuldu.