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Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı... Ünlü yazar ve psikolog Gülseren Budayıcıoğlu için zorla getirilme kararı!

Ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu hakkında mahkeme 'zorla getirilme' kararı verdi.

Güncel 27.09.2021, 17:53
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı... Ünlü yazar ve psikolog Gülseren Budayıcıoğlu için zorla getirilme kararı!

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan Kübra Arlı Bosuter hakkında açılan tazminat davasında tanık olarak dinlenilmesi için mahkemeye zorla getirilecek.

Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açtığı davada, mahkeme; Bosuter'in çalıştığı kliniğin sahibi olan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun tanık sıfatıyla 'zorla getirilmesine' karar verdi.

Mahkeme, daha önce Budayıcıoğlu’na tanık olarak dinlenmesi için davetiye de tebliğ etmişti. Ancak Budayıcıoğlu tanık olarak mahkemeye gitmemişti.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında davetiyeye uymaması gerekçesiyle ‘zorla getirilme’ kararı verdi.

Budayıcıoğlu, yarın görülecek duruşmaya tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilecek.

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